Jazzaften på Højnæsvej

I januar måned samlede South Coast Stompers og Ældresagen 250 gæster i Viftens store sal til 'Sild og Jazz'. Nu bliver der mulighed for et genhør med orkestret i Foreningshuset på Højnæsvej 63 fredag den 2. marts klokken 18. Foto: Presse

underholdning Musikerne fra South Coast Stompers spiller op til dans i Foreningshuset den 3. marts.

Af Christian Valsted

Det gik bogstavelig talt helt i fisk, da jazzorkesteret South Coast Stompers underholdt på scenen i Viften i januar måned. 250 gæster var mødt op til arrangementet, der, ud over jazzmusik, bød på et stort tag-selv-bord af sild.

Nu er der mulighed for at høre South Coast Stompers på ny og denne gang sker det i Foreningshuset på Højnæsvej fredag den 2. marts klokken 18. Det er Lokalradioen RødovreKanalens Ny Støtteforening, som inviterer til en vinteraften, hvor stemningen fra de gamle jazzklubber genskabes, fortæller foreningens formand Bo Wischmann.

”Allerede fra klokken 18 er der mulighed for at komme og købe sig et måltid varm mad, drikkevarer og en time efter spiller orkestret op til en jazzaften, hvor der kan lyttes, synges og danses til musikken, som man har lyst til. Mange af Støtteforeningens medlemmer har efterlyst flere aftener med musik i Foreningshuset, så derfor glæder vi os til at invitere vores medlemmer og andre, som har lyst til at være gæster, indenfor i Foreningshuset,” udtaler Bo Wischmann.

South Coast Stompers består af erfarne jazzmusikere fra hele Vestegnen.