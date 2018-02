Ingen VM for Lars Eller

Lars Eller fra sin tid i Montreal, hvor Rødovre Lokal Nyt mødte ham. Foto: Brian Poulsen/arkiv

ishockey Det er næsten 100% sikkert, at Lars Eller ikke kommer hjem til VM. Først og fremmest håber han på NHL succes med Washington Capitals, som han skiftede til efter fire år i Montreal, som er ishockeyens mekka. Eller fortæller om sit liv i NHL.

Af Peter Fugl Jensen

”Man kan ikke det hele, desværre,” siger Lars Eller, da vi spørger til VM i Danmark for NHL-stjernes vedkommende.

”I den perfekte verden bliver vi Stanley Cup mestre med Capitals og samtidig kommer til at opleve VM i Danmark, men sådan er det bare ikke. Det er ærgerligt, men jeg håber først og fremmest, vi går hele vejen i NHL. Vi har holdet til det, vi arbejder for det, men alt skal jo gå op i en højere enhed. Vi skal toppe på det helt rigtige tidspunkt og vi skal undgå skader.”

”Bliver vi blive slået ud af slutspillet rimelig tidligt, så er jeg i den situation, at jeg har kontraktudløb og skal måske søge en ny klub. Til jeg får en kontrakt, må jeg ikke spille VM. Tænk, hvis jeg bliver skadet,” ræsonnerer Lars Eller, der næsten med 100% sikkerhed afskriver VM i Danmark.

Glad for at være hjemme

Det er ikke, fordi Lars Eller ikke ønsker at deltage, for det er stort, VM spilles i Danmark. Selv for en NHL spiller, der har oplevet så meget.

”Det er helt sikkert stort og jeg vil følge mine holdkammerater fra landsholdet. Jeg savner også at være hjemme i Danmark og når sæsonen er slut, er jeg virkelig glad for at være hjemme. Sandsynligheden for at jeg kommer hjem, når min ishockeykarriere er slut, er større, end vi bliver her over,” siger Lars Eller, der har en dansk kone. Men han supplerer:

”Men her er jo heller ikke det værste sted at være.”

Det går godt i øjeblikket

Da vi fangede Lars Eller en af de få dage, hvor der ikke er kamp, havde han lige scoret mål fire kampe i træk.

”Det går jo rigtig godt i øjeblikket, for det er sjældent jeg scorer fire kampe i træk,” konstaterer han. Eller fortsætter:

”Washington har været en frisk start for mig. Jeg er kommet til et hold, hvor jeg ikke bliver byttet rundt hele tiden og jeg befinder mig godt som 3. center og får stabilt med minutter. Jeg er med i holdets anden powerplay-opstilling, men i det hele taget er det sjovt at spille. Det er offensiv ishockey og vi vinder jo mange kampe og scorer mange mål. Det gør det sjovere.”

”I Montreal havde vi svært ved at score mål, mens vi i Washington vinder kampe ved at score 4-5 mål. Jeg kan kun gentage, at hockey er sjovere, når der scores mange mål. Det gælder både som spiller og tilskuer,” siger han og kommer ind på sin rolle som 3. kæde center.”Jeg tror, jeg har fundet mere ro og stabilitet i mit spil samt mere spilleglæde, som jeg ikke lige havde i Montreal. Lige nu unmønter det sig i flere point.”

”I de to første kæder har vi spillere af All Star kaliber og de får meget spilletid, fordi de er så dygtige offensivt. Jeg spiller cirka 15-16 minutter pr. kamp og jeg går stadig på banen for at score mål, så det er ikke en speciel defensiv rolle, jeg har, selvom jeg er i 3. kæden.

”Holdet har mega stjernen Alexander Ovechkin, men på hylden lige under er der Nicklas Backstrøm, Evgeny Kuznetsov og T.J. Oshie.

De to førstnævnte spiller center ligesom Lars Eller, der er holdets sjette højest placerede på den interne topscorerlisten. Alligevel har fanbutikken solgt merchandise med Ellers navn på.

”Jeg har da set et par stykker af mine trøjer, men hvis der skal sælges flere, kræver det, jeg er mere aktiv på de sociale medier. Det er jeg ikke så god til, så jeg må gøre noget ved det, ved at score flere mål,” siger han og griner.

Stor forskel på byerne

I hverdagen bor og træner spillerne fra Capitals i et forstadskvarter til hovedstaden.

”Når jeg ikke er sammen med min familie, så hænger jeg mest ud med svenskerne. Det er naturligt, da jeg taler svensk, Nicklas Backstrøm og André Burakovsky og generelt har mere til fælles med dem. André har jo haft nogle år i Rødovre, da hans far Robert spillede for Mighty Bulls. Robert kommer også ofte på besøg, så der bliver talt en del Rødovre, når han er her,” fortæller Lars Eller, som ser fordele og ulemper ved skiftet fra Montreal til Washington.

”Da jeg spillede for Montreal i Bell Center, som nok er den fedeste arena i hele NHL at spille i, så kan det kun gå ned derfra.”

”Washington er meget anderledes. Vi bor ude i forstæderne, hvor vi bruger 90% af vores hverdag, hvor vi også træner. Det er en mere afslappet livsstil end Montreal, hvor man er under rampelyset på en anden måde.”

”Det har været en god oplevelse i en vild hockeyby, men min familie og jeg stortrives i Washington… det gør heller ikke noget, man kan gå udenfor en dør om vinteren her i Washington, mens der altså er 20 minus grader i Montreal, som godt nok er en mere hyggelig by og har nogle andre ting at byde på. Derfor brugte vi også sommeren i Montreal, for det er en herlig by at være i. Men der er altså møgkoldt om vinteren og den her helt specielle hockey-kultur.”

Vegas var en fed oplevelse

At spille i Bell Center i Montreal er kæmpe stort for enhver ishockeyspiller, men en anden og i øvrigt ny NHL-by gør det også godt.

”Det var fantastisk at spille i Vegas Vegas,” siger Lars og beskriver oplevelsen:

”Alt var bare utroligt, publikum lagt et enormt tryk, der var fart i spillet og en utrolig intens kamp på isen og tilskuerne gjorde det endnu mere intens. Akustikken og atmosfæren var ret vild, så det overgik alle mine forventninger,” beskriver han ørkenbyen.

”Det er Phoenix også og man kan se ørken så langt øjet rækker, når man lander nær Phoenix, men i Las Vegas lander man i byen. Det er en fed oplevelse,” slutter Lars Eller.