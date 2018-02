Blev hyldet for 200 Mighty Bulls kampe

Jonas Sass er tilbage i truppen efter en knust knogle er på plads igen. Det fejrede han med en scoring mod Odense torsdag aften. så han er oppe på otte scoringer i denne sæson. Foto: Brian Poulsen

ishockey Den 24-årige Jonas Sass har rundet 200 kampe i Mighty Bulls trøjen. Sass ser tilbage på de 200 kampe og sæsonen generelt.

Af Peter Fugl Jensen

Selvom Jonas Sass har været fire år i Herlev og kun er 24 år, har han allerede spillet 200 kampe for Mighty Bulls.

”Den bedste oplevelse i løbet af de 200 kampe var dengang, der var otte hold i ligaen og de blev delt op i to puljer. I vores pulje var blandt andet Aalborg og SønderjyskE og vi var total underdogs, men vi spillede os alligevel i semifinalen, som jo er min hidtil eneste top 4 placering. Det var en fed oplevelse,” siger han og øjnene spiller livligt, mens han fortæller om Rødovres fine slutspil i 2011.

Når han ser tilbage til sin værste tid for Mighty Bulls, skal han ikke se så langt tilbage.”Det var sidste sæson, da vi følte, vi havde holdet og så klarede vi os så dårligt. Det var en skuffelse, når man har Rødovre i sit hjerte.””Vi kunne have reddet sæsonen ved at besejre Rungsted i pokalturneringens semifinale, men vi tabte i overtiden og så bagefter opleve, at ni af mine holdkammerater blev solgt. Følelsen af, at jeg kunne være med til at redde sæsonen for den klub jeg elsker og så tabe i overtiden til Rungsted. Det var slemt,” ræsonnerer han, inden han bliver spurgt, hvorfor han ikke forsøgte sig i en anden klub.

”Jeg blev ikke solgt, for jeg var ikke god nok. Der var virkelig ikke en god grund til at købe mig,” siger han ærligt og fortæller om sin forvandling, for i denne sæson har Sass vist høj klasse.

”Jeg er vokset under vores svenske træner Magnus Bogren. Tidligere spillede jeg kun ishockey, men i dag tager jeg pædagoguddannelsen sideløbende. Det har renset mit hovedet og gjort mig mentalt stærkere.”

Ligaen er fed i denne sæson

Ifølge Jonas Sass er det vigtigt, Mighty Bulls slutter grundspillet i top 6.

”Det vil give os ekstra tid til at forberede os, samt et boost til selvtilliden, fordi alle ishockeyeksperterne får noget at tænke over, for de spåede os til sidstepladsen sammen med Hvidovre.”

”Desuden har vi haft dommerne mod os, så det er virkelig stærkt, hvis vi slutter i top 6. Mentalt vil det give meget,” siger han og kommer selv ind på Metalligaen i denne sæson.

”Ligaen i år er total fed, for jeg synes alle hold er gode – også Herlev og Hvidovre. Desuden er der kun få point, der skiller tredjepladsen til syvendepladsen. Det er unikt så langt henne i sæsonen. Men det er jo også fedt, der ikke er kampe, som er tabt på forhånd,” mener Jonas Sass.

“Hvad er dine egne målsætninger for resten af sæsonen?”

”At fortsætte i den stil, som jeg har kørt på. Jeg har genvundet meget ishockey-glæde under Bogren, fordi han har vist mig tillid og det er sjovt at være spiller under ham. Så jeg skal fortsætte som hidtil.”

”Vores boksplay er unikt og det skal holdes, vores powerplay er forbedret og det skal vi også holde fast i. Ellers vil jeg bare nyde, jeg har genfundet min glæde for ishockey.”Har behov for at se mange fans.

Sass er blevet hurtigere og har blandt andet fået et antrit, der er langt højere end i sidste sæson.

”I dag har vi et moderne tænkende fysisk team og så har vi mere spil, hvor man ikke løber forgæves. Det hele tilsammen gør, jeg kommer mere fokuseret ud,” siger han.