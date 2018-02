Hvor skal du slå katten af tønden

Er du i tvivl om, hvor du skal fejre fastelavn? Her er svaret. Foto: Arkiv

FASTELAVN ER MIT NAVN Flere steder kan du på søndag slå katten af tønden her i Rødovre. Er du i tvivl om, hvor I skal hen, kan du måske vælge et af de steder, vi har gravet frem til dig.

Af André Bentsen

Når tønderne er slået ned, er der kåring af kattekonge og kattedronning og bedst udklædte, når DUI Leg og Virke holder fastelavn på Rødovregaard med gratis adgang til Heerup Museum for alle udklædte.

Der er fastelavnsboller og kakao samt tryllekunstnerbesøg på Rødovregaard mellem klokken 10 og 16.

Flere tønder

På Islev Torv fejrer de allerede fastelavn om lørdagen klokken 15.

Her er der tønder og præmier til flere forskellige aldersgrupper.

De forskellige butikker har sponsoreret mad, drikke og der er lagt i ovnen til en hyggelig dag.

Byens måske største fastelavnsfest finder sted om søndagen i Rødovre Centrum.

Her kan du komme i dit flotteste kostume og slå katten af tønden, mens butikkerne forkæler alle udklædte børn med en fastelavnsbolle og en drikkebrik fra føtex.

“Der kommer til at være tønder i forskellige aldersklasser, så alle har en fair mulighed for at vinde en flot konge- eller prinsessekrone og nyde godt af indholdet i de festlige tønder,” lover centerforeningen. Også i centeret er der flere aldersklasser fra 1 til 12 år.

Klokken 15 spiller Rødovres håndbolddamer hjemmekamp i Stadionhallen. Her kan man gratis se håndbold og til samme pris slå katten af tønden. Måske man skulle klæde sig ud som håndboldfan i dagens anledning.