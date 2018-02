Hjælp nyfødte med en sprutte

For tidligt fødte babyer finder tryghed i hæklede sprutters fangarme. Lav din egen på messen. Foto: Brian Poulsen

Blæksprutter: Lokal hækleentusiast opfordrer alle ligesindede til at hækle blæksprutter til for tidligt fødte babyer. Du kan også være med til hæklemaraton på messen.

Af André Bentsen

Man kan nogle gange føle sig som en blæksprutte, når man skal holde styr på garnnøgler og strikkepinde, men det er en helt anden slags blæksprutte, der kommer til at stjæle opmærksomheden på årets store messe.

“Det er en lille hæklet blæksprutte med snoede arme. Det er de her arme, som de for tidligt fødte babyer holder i hånden, fordi det føles som navlestrenge og giver babyerne en følelse af tryghed,” forklarer Annette Kolling.

Til daglig har hun Den Lille Butik på Rødovrevej, hvor der også bliver hæklet ‘falske bryster’ til kræftramte, men i år har hun valgt at fokusere på sprutterne.

“Der er nogen, der hedder spruttegruppen, som har startet det her. Jeg sidder og hækler og synes, det kunne være hyggeligt at hækle sådan nogle sprutter, som gør en forskel for andre. Det er en god sag, som jeg elsker selv at støtte og som jeg håber, mange vil være med til at bakke op om i forbindelse med messen,” siger Annette Kolling.

Spruttemaraton

Alle der kan hækle kan godt hækle sprutten. For at få flest mulig fangarme sendt af sted til hospitalerne har vi sat opskriften ind på siden her ved siden af.

“Ellers kan man altid komme hen på messen og få et fif til, hvordan man skal gøre,” lover Annette Kolling.

Er man uheldigvis forhindret i at deltage i årets messe, kan man også aflevere sine sprutter i butikken.

“Butikken er blevet et officielt indleveringssted, så hvis man sidder derhjemme og hækler dem, så afleverer jeg dem til en af kontaktpersonerne. Man må ikke bare selv tage ud på hospitalet,” siger Annette Kolling, der håber, at mange vil være med til et spruttemaraton.

“Vi opretter et spruttemaraton til messen, hvor vi sidder og hækler sprutter. Der er garn og nåle til rådighed og man bestemmer selv, om man vil være med i fem minutter eller en halv time,” lover Annette Kolling som glæder sig til at se de mange blæksprutter i forskellige farver.