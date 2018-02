Hjælp hjemløse i kulden

SPREDER VARME: Memo (til højre) og de andre flyttemænd står klar hver dag indtil lørdag mellem klokken 15 og 19 for at tage imod dine varme ting, så de kan give dem videre til frysende hjemløse. Foto: Brian Poulsen

Hjælper hjemløse De iskolde minusgrader fik i mandags det lokale flyttefirma ML Serviceteam IVS til at starte en indsamling af varmt tøj og tæpper til hjemløse. Du kan hjælpe frem til på lørdag.

Af André Bentsen

På en gåtur forleden dag fik Memo Özden ondt i maven. Ikke fordi han havde spist for meget, men fordi han på turen i København så flere hjemløse fryse i kulden. Nu har han startet en lille lokal indsamling af varmt tøj til hjemløse, som han håber, flere vil bakke op om.

”Vi samler ind til hjemløse og prøver at støtte de svage borgere i vores samfund. Det er vigtigt, at man gør en forskel, hvis man kan, og alle kan komme forbi med deres tøj og tæpper og være med til at gøre en forskel og vise, at vi her i Danmark står sammen om dem, der har svært ved at få mad på bordet og komme ind i varmen,” siger Memo Özden.

”Det er vores opråb, at man kommer med sine varme ting, man gerne vil give videre, så skal vi nok køre ud med det,” tilføjer han.

Alle kan støtte

Flyttebilen med holder hver dag for enden af rådhuset på Gunnekær mellem klokken 15 og 19 frem til på lørdag. Når vognen er fyldt op, kører flyttemændene ud med tingene.

”Vi har aftalt med Røde Kors og nogle herberger, at vi kommer forbi, men det er nu blevet så koldt, at de faktisk har givet os lov til at henvende os direkte til de hjemløse, som man kan finde på togstationerne, så det vil vi nok gøre,” siger Memo Özden.

Han og hustruen Lærke tænker tilbage på den gåtur forleden, hvor de trods deres varme moderne tøj, ikke kunne klare kulden.

”Når vi ikke engang kan klare kulden og brokker os over, at det er koldt, så er det helt forfærdeligt at tænke på de hjemløse, som er ude i det vejr, ikke bare i en time eller to, men hele dagen flere dage i træk. Derfor håber jeg, at mange vil være med til at støtte de svage. De har brug for os,” slutter han.