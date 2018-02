Hjælp en lærling og få en historie i avisen

Kan din virksomhed få plads til en lærling? Vi kigger forbi og skriver historien, hvis I kan. Foto: Brian Poulsen

I denne uge besøger Rødovre Lokal Nyt to nye virksomheder i forbindelse med 'Det Lokale Lærlingeløfte'. Skal din virksomhed også have et redaktionelt klap på skulderen for at hjælpe byens unge til en læreplads?

Af André Bentsen

Vi har lige skrevet kontrakt med tre nye lærlinge og får snart to mere.” Sådan lød den glade besked fra CombiByg, der som nogle af de første reagerede på Det Lokale Lærlingeløfte, hvor din lokalavis udlover en gratis artikel til de virksomheder, der løfter samfundsansvaret og hjælper vores dygtige unge gennem uddannelsessystemet med en praktikplads. Ikke, at virksomheden ikke altid har gjort det, men med Det Lokale Lærlingeløfte er der kommet en ekstra grund til at lade vippen tippe i den rigtige retning.

Hver dag går mere end 100 elever på Next på Tæbyvej nemlig i skole uden at vide, hvordan eller hvornår de skal blive færdige med deres uddannelse. De mangler nemlig, ligesom mere end 10.000 andre unge danskere, en praktikplads, for at de kan få deres sidste eksamen.Der har også de lokale virksomheder et ansvar at løfte, mener man i Dansk Byggeri.

“Vi skal tage ansvar for at uddanne den næste generation af håndværkere. Det var der nogen, som gjorde for os og så skal vi også give tilbage ved at gøre det for dem. Både som ledere, men også som uddannede svende, kan vi være med til at løfte denne opgave, der også kommer virksomhederne til gode,” understreger Mads Raaschou, formand i Dansk Byggeri, der selv har virksomhed i Rødovre.

Den økonomiske gevinst er da også til at føle på, da ordningerne er mere end almindeligt favorable, og den energi, der kommer ind i din virksomhed af at have en dedikeret ung lærling med alle de nye teknikker og idéer 3D-printet ind på hornhinden, er ikke til at komme uden om.

“De kan ikke møde til tiden.” “De er dovne.” “De snakker grimt.” Er typisk nogle af de dårlige undskyldninger vi på avisen hører, når vi kommer rundt på værksteder og stadioner, men faktum er, at vi har at gøre med en gruppe mennesker, som vil gå hen og blive din mest dedikerede ansatte, alene af den årsag, at du er hele deres fremtid.

Uden hjælp fra lokale virksomheder kan denne gruppe unge simpelthen ikke komme videre i deres liv. Derfor har vi lovet at besøge de virksomheder, der fra nu af tegner en lærlingekontrakt med en af de lokale NEXT-elever og måske også derfor har telefonen ringet lidt mere end normalt.

Vi kigger forbi

I denne uge besøger vi to virksomheder i byggebranchen, der netop har tegnet kontrakt med til sammen seks lærlinge.

Hvordan den fælles start er gået, kan du læse mere om på rnn.dk og i næste uges avis.

På Rødovre Lokal Nyt er vi ikke i tvivl om, at de mange virksomheder, vi hver uge er i kontakt med, allerede gør, hvad de kan for at få lokalsamfundet til at blomstre, men vi ved også, at mange af dem står på vippen med beslutningen om at tage en ekstra lærling. Derfor har vi snydt på vægtskålen og givet overtalelsesordet videre til en anden lokal arbejdskvinde, nemlig formand for LO i Rødovre, Lizette Risgaard.

“Det er et rigtig godt initiativ, som LO kun kan bakke op om – og det håber vi, at de lokale arbejdspladser også vil. Det skulle gerne få dem til at overveje en ekstra gang: ‘Kunne vi have plads til en elev eller lærling (mere)?’ Tusindvis af unge mangler en plads for at kunne gøre deres uddannelse færdig og samtidig siger mange virksomheder, at de mangler faglært arbejdskraft. Det er jo helt uholdbart – så lad os hjælpes ad med at løse udfordringen,” siger hun.

Fra avisens side kvitterer vi, som skrevet, for velviljen til dem, der hjælper, med at komme forbi med en journalist og en fotograf og tegner et portræt af din virksomhed.

Den slags besøg kommer der mange gode ting ud af, ikke mindst fordi gode gerninger altid betaler sig. Især, hvis de starter lokalt.