Historisk underskrift sat på letbane-kontrakt

Rødovre borgmester Erik Nielsen skriver under på letbaneaftalen. Foto: Rødovre Kommune

letbane Efter års tovtrækkeri kunne borgmester Erik Nielsen i mandags sætte sin underskrift på en aftale, der godkender byggeriet af Hovedstadens Letbane.

Af André Bentsen

Rødovre får sin første station. Det står nu skrevet sort på hvidt efter, 11 borgmestre og formanden for Region Hovedstaden under overværelse af transportminister Ole Birk Olesen (LA) mandag eftermiddag satte deres endelige underskrifter på aftalen om Hovedstadens Letbane. Dermed kan byggeriet gå igang og Rødovre realisere planerne om en station, der rent faktisk har adresse i kommunen.

“Det er et fantastisk øjeblik, som vi har ventet på i rigtig mange år. Nu kan vi endelig komme i gang med at anlægge Hovedstadens Letbane. Letbanen vil styrke den kollektive trafik på tværs af hovedstaden og bringe vækst til kommunerne til gavn for vores borgere og virksomheder,” siger en glad gladsaxeborgmester Trine Græse, der er næstformand i Hovedstadens Letbane og formand for letbanekommunernes borgmesterforum.

Løfter hovedstaden

Også formanden for Regionsrådet, Sophie Hæstorp Andersen glæder sig over den kæmpe investering.

“Hovedstadens Letbane bliver en kæmpe gevinst for vores borgere og virksomheder. Med letbanen bliver det væsentligt nemmere at være patient, pårørende eller medarbejder på vores to hospitaler på strækningen i Herlev og Glostrup. Samtidig vil den løfte hele hovedstadsområdet. Siden aftalen om at bygge letbanen blev indgået, er der allerede planlagt og foretaget ejendomsinvesteringer for 32 mia. kr. i letbanekommunerne i forventning til, at letbanen bliver bygget. Og vi forventer langt flere investeringer nu, hvor letbanen bliver en realitet,” siger Sophie Hæstorp Andersen, Regionsrådsformand i Region Hovedstaden. Da Rødovres borgmester Erik Nielsen (S) viste avisen rundt dér, hvor den nye station kommer til at ligge, I Islev ved Ring 3, var det en lettet borgmester.

“Først havde de tegnet stationen ind lige ovre på den anden side af vejen, men så bed jeg mig fast i bordkanten med tænderne. Det er vigtigt for os at få en station, da det er med til at udvikle hele området, der nu bliver stationsnært. Det er en fortsættelse af den udvikling vi som by allerede er ibnde i,” understreger Erik Nielsen.