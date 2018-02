Harriet maler med nål og tråd

Harriet er populær, når hun sætter sig til rette ved symaskinen. ”Jeg møder ofte meget stærke sammenhold i de lokalsamfund, jeg besøger. Jeg skal altid være klar til at svare på spørgsmål,” siger den engelske kunstner, der gæster Rødovrehallen fra den 2. til 4. februar. Foto: Harriett Riddell

alt om håndarbejde Hovednavnet på årets håndarbejdsmesse ’Alt Om Håndarbejde’ har rejst det meste af Verden rundt med sin symaskine under armen. Alt, hvad hun oplever, foreviger hun med nål og tråd, nærvær og sjæl.

Af Christian Valsted

Den engelske kunstner Harriet Riddell tegner portrætter og gengiver landskaber og bygningsværker. På det punkt er Harriet ikke en ener i sit felt som kunstner, men når man hører, hvordan hun bærer sig ad med at portrættere Verden og udfolde sig kunstnerisk, forstår man hurtigt, hvorfor hun er hovednavn på årets messe ’Alt Om Håndarbejde’ i Rødovrehallen fra den 2. til 4. februar.

Harriets kunstart er nemlig helt speciel. Hun bruger hverken pensel eller papir, men tegner i stedet med nål og tråd. Den unge englænder skaber sine kunstværker med en symaskine. I frihånd broderer hun den Verden, hun oplever og i en alder af 28 år har hun, sammen med sin symaskine, allerede oplevet mere end nogle mennesker opnår i et helt liv.

I tråd med Verden

Harriet rejser jorden rundt og det hun oplever på sin vej, forvandler hun til kunstværker med nål og tråd. Hun har siddet på toppen af et bjerg i Himalaya og syet den maleriske udsigt og siddet i øjenhøjde med mennesker i Nairobis slum og foreviget deres virkelighed.

”For mig har det altid givet mening at bruge symaskinen og jeg er altid blevet modtaget positivt, når jeg har rejst rundt i Verden. Jeg har mødt mange spændende mennesker og mine værker bliver altid tegnet ’live’ foran et publikum, der giver mig respons med det samme. Den respons bruger jeg, når jeg syr,” fortæller Harriet, der på trods af den tunge bagage, i form af symaskine, en stol og store bilbatterier til at holde symaskinen kørende i områder uden elektricitet, aldrig har begrænset sig i sin søgen efter områder, der skulle under nålen.

”Jeg har haft min symaskine med i Himalayas bjerge, i Nairobis slum og på ladet af en lastvogn i Indien. Når jeg sætter mig til at sy midt i Nairobis slum tiltrækker det naturligvis opmærksomhed og medfører mange spørgsmål, men det bliver min kunst kun bedre af. Jeg elsker interaktionen med lokalsamfundet og samspillet med det miljø, jeg opholder mig i,” siger Harriet Riddell, der senere i år skal besøge Vietnam og Sydafrika med sin symaskine.

Annonce

Det ligger i generne

Det var under kunstuddannelsen på Hertfordshire Universitet, hun begyndte at eksperimentere med den alternative kunstform. Symaskinen, som hun lærte at betjene allerede som 5-årig, tog hun med til undervisning på universitetet. Den blev hendes pensel.

”Jeg lærte at brodere frihånd af min mormor. Hun var selv tekstilkunster, så det har altid været en del af mig,” fortæller Harriet, der under sin uddannelse begyndte at portrættere de mennesker, hun mødte i Londons gader.

”Jeg tog i parken, på togstationen eller på gaden med min symaskine. Der skulle bare være en stikkontakt, så jeg kunne få strøm,” fortæller Harriet, inden hun fortsætter:

”Jeg var tiltrukket af mennesker og det er jeg stadig. Jeg har altid følt mig hjemme, når jeg sy-

ede i frihånd og altid elsket at tegne fortællinger ’live’, imens Verden var i bevægelse,” siger den 28-årige kunster, der, efter eksamen i 2012, har gjort det til sin levevej at rejse kloden rundt med sin trofaste rejsekammerat.

De tunge bilbatterier behøver hun imidlertid ikke længere. I hvert fald ikke når hun arbejder i Londons gader. Her er symaskinen koblet til en cykel, der forsyner apparatet med strøm.

”De mennesker, jeg portrætterer, cykler, mens jeg arbejder og de er på den måde med til at udføre kunstværket. Ellers er der mange venlige mennesker, der gerne vil cykle mig rundt i London, mens jeg syr det, jeg oplever,” siger Harriet, der kan opleves på scenen i Rødovrehallen både fredag, lørdag og søndag. Her vil hun fortælle om sine mange rejser og hendes arbejde.

”Og jeg skal selvfølgelig også sy ’live’. Jeg skal rundt og tegne portrætter af dem, der er tilstede,” fortæller den rejseglade tekstilkunstner.