Har du point på kontoen?

Christian Christensen er 'Christian Chrummer' i Rødovre Lokal Nyt Foto: Arkiv

chrumme På min arbejdsplads er cirka 75 pct af de ansatte mænd. Derfor hører man ofte sætning: ”Jeg er med…altså med forbehold for ”mama-approval”! Det kan dreje sig om alt fra køb af bil til deltagelse i et badmintonstævne.

Af Chrummer

Alt sammen ting, som kræver konens godkendelse. Ja, der tales også om, hvor mange point man har på kontoen, som kan skubbe en afgørelse i mandens favør.

Nu skulle vi til et firmafodbold stævne i Aalborg i en weekend. Lad mig sige det med det samme, at tager du med, kan du godt skrive dig op til en ny lever og 48 timers kontinuerlig søvn bagefter. En hel weekend med en hel gade fyldt med værtshuse… behøver jeg at sige mere?

En af mine kolleger gav sin kone et sæt gummimåtter i Valentins-gave. Han skulle underligt nok IKKE med. En anden havde lige været alene med et hold tvillinger en hel weekend. Han kom med – men kun lørdag til søndag.

Jeg havde ikke en gang skrevet mig på listen. Min kone er i samme branche og deltager også en gang i mellem. Men vi blev enige om, vi er blevet for gamle til at stå ved en buffet klokken 19.30, hvor en ungersvend vold-brækker sig i dine sko.

Så ville skæbnen, at min kone SKULLE deltage – og så ville hun gerne have mig med. Jeg sagde nej. Vi havde jo ligesom aftalt, vi var for gamle.

Efter en del pres fra hende, måtte jeg overgive mig og tage med.

Næste dag til frokost sad vi i kantinen og ‘drengene’ sagde: ”Fedt. Du skal med til Aalborg alligevel. Hvad måtte du betale konen for at slippe afsted?” – ”Ingenting. Hun pressede mig til at tage med” – ”Du siger, at din kone har PRESSET dig til at tage på 48 timers druk, dans OG samtidig får du point på kontoen?” – ”Ja, jeg havde faktisk ikke lyst, men hun tryglede mig om at tage med!”. De troede ikke på mig, indtil jeg viste dem en sms fra konen: ”Tager du ikke med til Aalborg, pleeeeeeease?!”

De rejste sig bare fra bordet og gik.

Men jeg råbte bare efter dem: ”HEY, FIK JEG FORTALT, AT HUN OGSÅ GLEMTE VORES BRYLLUPSDAG – 2 GANGE?”

Da vi så kom til Aalborg, så måtte de jo spørge min kone, om jeg talte sandt: ”Ja ja da, jeg måtte sgu TVINGE ham til at tage med. Skal du have en gin tonic mere, Skat? Nej, jeg tror du trænger til en dobbelt. Bare bliv siddende. Jeg henter!”

Jeg ved godt, jeg er heldig, men ensom. Efter Aalborg har jeg spist frokost alene i kantinen.