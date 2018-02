Hårdt arbejdende og god på skøjterne

Henrik Eriksson er klar for Mighty Bulls, når de spiller i Esbjerg i morgen aften. Foto: Udlånt af Rødovre Mighty Bulls

ishockey Cheftræner Magnus Bogren giver sit syn på Rødovre Mighty Bulls nye udlændinge, den 22-årige center Henrik Eriksson.

Af Peter Fugl Jensen

Her 22 år, svensk og har bestemt ikke et unikt CV, men Mighty Bulls træner Magnus Bogren, som allerede har bevist, han har styr på de unge svenske spillere, glæder sig over tilgangen.

“Jeg kender ham temmelig godt. Det er en ung spiller, der arbejder hårdt og er god på skøjterne.”

“Han kommer til at passe godt ind på vores hold, give bredde og så skal han fortsætte sin gode sæson, for han har jo gjort det godt i Østrig.”

“Jeg tror, tilskuerne skal forvente at se en ung spiller, der lige er kommet igang med sin karriere og som skal hjælpe os med at vinde kampe,” beskriver Bogren sin nye spillere.

Henrik Eriksson er oprindeligt fra Gävle, der ligger nord for Stockholm. Han har spillet ungdomshockey med stor succes i Södertälje og Mora.

Han er hentet fra østrigske EC Kitzbüheler, hvor han i 37 kampe har scoret 18 mål og stået bag 30 assists, totalt 48 point.

Bogren fortsætter om de sidste tre grundspilskampe, da han bliver spurgt, om Rødovre skal spille for top 4, når top 6 er så godt som sikret.

“Vi er ikke sikre på top 6 og vi kigger ikke op ad i tabellen. For mig er det vigtigt, vi tager en kamp af gangen, for vi skal tilbage til vores gode spil. For jeg synes ikke, vi har spillet godt i de seneste kampe og det skal vi til igen,” mener Bogren.

Mighty Bulls kan med en sejr i Esbjerg fredag aften definitivt sikre sig adgang til kvartfinalerne og samtidig spille sig i en gunstig position til en top 4 slutplacering i grundspillet.