Genhør Clemensen i radioen

radio På lørdag den 10. februar klokken 14 er der genhør med Skuespiller Hans Henrik Clemensen i Lokalradioen.

Af André Bentsen

Lørdag kommer der et samtaleprogram nummer to med skuespiller Hans Henrik Clemensen i RødovreKanalen 105,9 MHz.

“Vi havde besøg af ham for nogle måneder siden i udsendelsen Mindernes Allé, fortæller studievært Lis G, men tiden gik hurtigt og Hans Henrik Clemensen nåede slet ikke at fortælle alt det, han gerne ville,” siger studievært Ole Mathiasen.

Lytterne af lokalradioen RødovreKanalen kan dermed glæde sig til at høre mere om Hans Herik Clemensens skuespillerliv i TV, på teater og i biograffilm og også om hans sociale arbejde for Kristen Studenter Settlement.

Udsendelsen kan også høres via internettet RødovreKanalen.dk