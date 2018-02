Går sammen om sorgen

Rødovre og Hvidovre Kommune går sammen om en sorggruppe. Det er gratis at deltage og tilmelding skal ske via Rødovre Sundhedscenter. Foto: SignElements

de svære emner Rødovre og Hvidovre Kommune går sammen om en sorggruppe til efterladte, der har brug for støtte.

Af Christian Valsted

Jeg kommer aldrig nogensinde til at fortryde, at jeg meldte mig til den her gruppe – ellers havde jeg siddet lammet derhjemme endnu.” Sådan fortæller en borger, der i efteråret deltog i en sorggruppe, som Rødovre og Hvidovre Kommune var gået sammen om at tilbyde efterladte, der havde brug for støtte og opbakning for igen at finde vejen i livet.

Sorggruppen var en stor succes. Derfor er de to nabokommuner igen gået sammen om en lignende gruppe.

Erfaringer fra efterårets første sorggruppe bekræfter, at det har stor betydning for efterladte at være sammen med andre, der også har mistet og som forstår følelserne af ensomhed, vrede og afmagt, fortæller Britt Jensen, der er formand for Social- og Sundhedsudvalget.

”I sorggruppen får deltagerne den nødvendige støtte med hjælp fra gruppen og den tilknyttede fag-

person til at finde eget fodfæste i sorgen. Det er et utroligt vigtigt tilbud, som Rødovre Kommune naturligvis viderefører,” siger hun.

Sorg er ikke tabu

Det er Rødovre Sundhedscenters kræftkoordinator, Marie Bache Hansen, der står for sorggruppen. Hun fortæller, at sorg ikke længere er et tabu.

”Vi kan se tv-programmer om sorg og læse om det i avisen, men det er fortsat et tabu at tale om afmagt og ensomhed, som sorg ofte fører med sig – og det tabu vil vi gerne være med til at bryde i sorggruppen. Sorgen kan ses som en ære til kærligheden og et vilkår i livet, som ikke bør bæres alene,” siger hun.

Gruppen mødes cirka hver anden uge og første gang er mandag den 12. marts. Gruppen er en samtale- og netværksgruppe, ikke en terapigruppe.