Går i jorden for kommunens børn

Mikkel N. Steffensen, til venstre, afdelingsdirektør i JFP Murer & Tømrer A/S, tog det første spadestik sammen med borgmester Erik Nielsen. Foto: Brian Poulsen

børnehuset espelunden Til december kan 180 små poder flytte ind med flyverdragter og madkasser i kommunens nye børneinstitution ’Børnehuset Espelunden’. I dag blev første spadestik taget.

Af Christian Valsted

Jordbunden var stivfrossen på det knoldede og blottede område ved IrmaByen, så kommunen havde set sig nødsaget til at indhente forstærkning i form af en pose muld. For frostvejr eller ej, spadestik skal tages med manér og der blev derfor kastet med jord, som traditionerne foreskriver det, takket være indholdet fra en frisk pose muld.

Og behovet for at komme i gang med byggeriet er stort. Rødovre Kommune har et akut pasningsbehov, hvis kommunen skal leve op til pasningsgarantien. Derfor er der ingen tid at spilde. I januar måned lejede Rødovre Kommune lokaler af Rødovre Boligselskab, der skal gøre plads til tre nye vuggestuegrupper og om 10 måneder skal der meget gerne stå en splinterny og færdigbygget institution for foden af IrmaByen. ’Børnehuset Espelunden’ bliver en af de største institutioner i kommunen og får i alt plads til 180 børn i aldersgruppen 0-6 år.

Behovet for børnepasning er dog større, end hvad den kommende institution kan bære alene. Ud over lejemålet på Valhøjs Allé, kigger kommunen også efter egnede områder i Islev, hvor der, med stor sandsynlighed, også skal bygges en helt ny børneinstitution. Et byggeri, der meget vel kan begynde allerede i år, hvis planerne bliver godkendt politisk.

”Jeg tror, vi kommer til at tage endnu et første spadestik, til en helt ny institution, igen i forsommeren. Vi er i gang med at finde ud af, hvor det kan blive i Islev og vi har flere steder, hvor det kan aktuelt, men mere kan jeg ikke sige lige nu,” fortalte borgmester Erik Nielsen i IrmaByen efter det første spadestik.

”Den (den kommende institution i Islev, red) skal passe ind på den grund, vi finder og det må gerne

være en stor institution. Men vi skal samtidig sikre, at vi ikke får forbygget os, så vi om nogle år står med en overkapacitet,” fortalte borgmesteren.

Rutsjebane fra 1. sal

Institutionen skal opføres i to plan og bliver på cirka 1700 kvadratmeter. Den bliver placeret på Espevangs tidligere boldbane og borgmester Erik Nielsen fortæller, det er vigtigt, at institutionen kommer til at passe ind i områdets natur.

”Arkitektonisk vil institutionen harmonere med de omkringliggende bygninger og den karakteristiske natur, der indbyder til spændende og utradi-

tionelle udearealer, som er en vigtig del af det kulturhistoriske Espevangsområde,” sagde borgmesteren blandt andet i sin ’spadestikstale’.

Det bliver JPF Murer og Tømrer A/S, der skal opføre institutionen. Børnene kan se frem til en lys og moderne daginstitution, som får en naturlegeplads med masser af udfordringer samt aktiviteter for børnene. Der kommer også en rutsjebane, som går ned fra 1. sal. Den kan bruges både inden- og udendørs.