Alejandro fra Ungecenteret 2610 åbner officielt udstillingen 'Frihed, lighed og børneslaveri' på Arbejdermuseet. Udstillingen kan ses frem til den 2. april. Foto: af Bertha Rex Coley og Line Krintel Weldingh

Omgivet af røde faner åbnede en tydeligt nervøs Alejandro Holst fra Rødovre pop-up-udstillingen ’Frihed, lighed og børneslaveri’ på Arbejdermuseet.

Af André Bentsen

Stop slaveri er overskriften på Arbejdermuseets nye udstilling, der blandt andet tager den danske tid som kolonimagt under kærlig behandling. Forleden åbnede den fjerde og sidste pop-up udstilling i forbindelse med det store tema, og det var med ordene fra Alejandro Holst fra Ungecenteret 2610.

”Vi har arbejdet meget med emnet frihed og børneslaveri. Vi har lavet billeder, der symboliserer frihed, og hvad frihed kan være. Frihed for mig er, når man kan skabe noget og bestemme over sit eget liv. Vælge sine egne veje og opnå sine mål,” sagde Alejandro Holst til Lokal Nyt lige inden han gik op på scenen.

”Jeg er lidt nervøs, men det er en kæmpe ære. Jeg snakker lidt om, hvad frihed er og hvad man kan se på kunstudstillingen. Der er stadigvæk børneslaver i Verdenen, og det skal vi stoppe. Der er steder i Danmark, hvor der er slaveri. Der er voksne som arbejder meget, men ikke tjener nok. Der er lang vej igen, for at alle kan kalde sig frie,” sagde han og gik nervøst op på den store scene.

I kælderen under ham er der eksempler på slaveri og fortællinger i både lyd og billeder. Blandt andet eleverne fra skoleklasser, hvoraf den ene altså kommer fra Ungecenter 2610 i Rødovre.

Æstetisk tryk

Det er læreren Brandon Lewis, der har guidet eleverne gennem historien og bedt dem sætte deres egne billeder og ord på følelserne. Det har de gjort ved hjælp af gamle valgplakater og slogans, og det er der ifølge den stolte lærer kommet noget ret spændende ud af.

”Eleverne er kommet ekstra langt på grund af kombinationen af emne og udtryksform. De har lært om frihed ved at have en visuel kunstnerisk proces, hvor de låner fra gamle udtryksformer. Det giver et ærligt og har et friskt udseende, som de blander med moderne streetart og får et grafisk æstetisk tryk,” fortæller Brandon Lewis der ikke er i tvivl om vigtigheden af hverken kunst eller tema.

”For, at børnene kan få en klar forståelse for hvordan verdenen er skruet sammen, skal man også forstå, hvordan slaverne passede ind i historien. Danmark var en kolonimagt, og slaveriet har været et fundament for økonomiens udvikling i verdenen i 1900tallet. Selv i dag med globalisering og på trods af nye digitale muligheder er der stadigvæk masser af slaver, der bruges. Selv her i Europa er der sexslaver. Med kunsten kan eleverne se, at det er relevant for dem at lære at se det store billede. Gennem arbejdet med emnet får de tid og kontekst til at forstå sig selv og deres plads i historien,” understreger han.

Søren Bak-Jensen, direktør for Arbejdermuseet er der heller ikke i tvivl om, at udstillingen om slaveri passer perfekt ind bag de fredede porte i den gamle ølhal på Rømersgade i København.

”Vi mener, at slaveri er den værste form for udnyttelse af andre mennesker. Når mennesker bliver slavegjorte, for at andre kan tjene penge eller få billige varer, så driver man vold mod grundlæggende værdier om frihed, lighed og broderskab – værdier, som også Arbejdermuseet er bygget op omkring,” siger Søren Bak- Jensen.

Elevernes værker udgør den fjerde og sidste pop-up-udstilling i den store udstilling om slaveri.

”Den kan du opleve frem til den 2. april. I alt 3500 elever har indtil nu været igennem Arbejdermuseets undervisningstilbud ’Stop slaveri’, og yderligere 500 elever har besøgt udstillingen på egen hånd i Skoletjeneste-regi. Det er stadig muligt at booke undervisningstilbuddet, der kører parallelt med udstillingen til og med påske. Her bliver de unges pop-up-udstilling inddraget i dialogbaserede øvelser, hvor eleverne skal reflektere over moderne slaveri,” oplyser Skoletjenesten.