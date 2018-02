Frederikshavns skarphed afgjorde kampen om tredje pladsen.

Steffen Klarskov udlignede til 2-2 på et elegant håndledsskud. Foto: Brian Poulsen

Ishockey Rødovre Mighty Bulls tabte den vigtige kamp om tredje pladsen med 2-5 til Frederikshavn, og kampen om top seks blev mere intens, da de nærmeste konkurrenter alle fik point.

Af Flemming Haag

Udvisninger: 17:11 Kristoffer Lauridsen, Frederikshavn (Hooking) 27:17 Shoma Izumi, Frederikshavn (Abuse of Official) 30:50 Connor Hardowa, Rødovre (Slashing) 34:40 Andrey Chistyakov, Rødovre (Tripping) 38:46 Henrik Eriksson, Frederikshavn (Hooking) 51:45 Mark Hurtubise, Frederikshavn (Hooking)

Frederikshavn White Hawks har været en svær tid igennem, da det ”kun” er blevet til fire point i de seneste seks kampe, og sidst blev det til et 3-7 nederlag til Odense, hvor White Hawks fik Gorm Topholt og Joakim Linnet skadet, og var ikke med, til det vigtige opgør i kampen om tredje pladsen i Rødovre Skøjte Arena.

Frederikshavn indtager tredje pladsen inden aftenens kamp, og Rødovre kan med en sejr komme på 76 point, samme antal som Frederikshavn, der dog har spillet en kamp mere end Rødovre.

Spændende er det når der står noget på spil, og hvem der kommer bedst frem til slutningen af februar, hvor play off går i gang.

Det blev en rolig åbning på kampen, og eneste kvalificerede afslutning kom fra Andrey Chistyakov, inden for de første fem minutter. William Rørth i Rødovres mål, og gæsternes keeper Christian Larsen blev ikke udsat for de store prøver, og de afslutninger der kom blev afværget uden problemer.

Kort før afslutningen på første periode, fik gæsterne to minutter i straffeboksen. Rødovre fik ikke sat sit powerplay rigtigt op, og eneste farlige forsøg kom da Sebastian Bergholt, der forsøgte sig fra blue line og Anders Schultz fangede riposten, med fik ikke held med sin afslutning. En lige første periode på det jævne, hvor det var svært, at få engageret de fremmødte tilskuere.

Gæsterne kom bedst ud til anden periode, og det resulterede i en scoring af Roberys Jekimovs, seks minutter inde i perioden. Umiddelbart efter, at gæsterne var kommet foran, fik ”Tyrene” endnu en powerplay mulighed. Kevin Montgomery og Jannik Karvinen havde gode afslutninger, men uden resultat. Da gæsterne igen blev fuldtallige, måtte Connor Hardowa tage plads i straffeboksen for en Slashing. I boksplay, var det Rødovre der havde de bedste forsøg ved Morten Andreasen og Steffen Klarskov.

Med fem minutter tilbage af anden periode, blev der dømt Tripping mod Andrey Chistyakov, og det viste sig, at blive en dyr en af slagsen. Efter blot et halvt minuts powerplay, sendte Frederikshavns Nick Olsen pucken i nettet på et slagskud. Kort før de to hold skulle til pause, fik Frederikshavns Henrik Eriksson to minutter for Hooking. Hjemmeholdet fik fint styr på sit powerplay, og med ti sekunder tilbage af perioden, sendt Morten Andreasen en tværpasning til Matthias Asperup, som resolut sendte pucken i mål. En lige anden periode, med mere tempo og intensitet.

Rødovre lagde stærkt ud i tredje periode. Matthias Asperup, Thomas Olsen og Andrey Chistyakov havde gode afslutninger. Mighty Bulls angreb massivt, og otte minutter inde i perioden kom der en afventende udvisning, og Rødovre spillede 6 mod 5. Steffen Klarskov erobrede pucken i højre side, og med et elegant håndledsskud, sendte han pucken i nettet til 2-2. Hjemmeholdet havde ikke fået armene ned, før pucken lå i eget mål, da Jens Henrik Tönjum igen bragt gæsterne foran.

Der var fart på begivenhederne, og der blev afsluttet flittigt. Med tre minutter tilbage af tredje periode, blev det 2-4 da Henrik Eriksson scorede på en ripost. Rødovre tog en Timeout, og erstattede William Rørth med en markspiller. Rødovre pressede hårdt på, men en fejlpasning blev opfanget af Henrik Eriksson, som scorede til 2-5 i tomt mål.

Et resultat der ikke står mål med spil og chancer i tredje periode, hvor ”Tyren” var spilstyrende og havde flere gode forsøg, men Christian Larsen i gæsternes mål stod en stor kamp.