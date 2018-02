Fortjent 6-1 sejr til Rødovre FC

Jannik Trolle viste storspil med en scoring og en assist. Foto: Brian Poulsen

Floorball Rødovre FC er igen på vej med at finde det gode spil frem, da flere af de etablerede spillere efter en læn-gere skadespause, igen er til disposition. Det blev demonstreret i en overbevisende 6-1 sejr over Copen-hagen FC, som sandsynligvis bliver Rødovre FCs modstander i kvartfinalen.

Af Flemming Haag

I grundspillets sidste spillerunde i Floorball Ligaen, var Rødovre på besøg i Gl. Valbyhal for, at møde Copenhagen FC. Kampens resultat, vil ikke få betydning for de to holds endelige placering i Ligaen, da Rødovre FC er sikker på at slutte på tredjepladsen og Copenhagen FC på fjerde pladsen.

Der var kun få tilskuer, der havde fundet vej til Gl. Valbyhal for at se, hvilket hold der står bedst inden kvartfinaleserien. Dem der kom, blev vidne til en underholdende forestilling med tempo og intensitet. Rødovre har igen fundet rytmen, og spillede med stort overskud, efter at have været hårdt ramt af skader, i store dele af grundspillet.

Copenhagen FC åbnede bedst, og lagde ud med flere gode afslutninger hvor Michael Ejlerskov i Rødovres mål, havde flere gode redninger. Men Rødovre kom hurtigt med, og fik det spillemæssige overtag. Efter seks minutters spil, sendte Andreas Kleczewski en præcis pasning til Jannik Trolle, som elegant løftede bolden forbi Rasmus Engelhardt i hjemmeholdets mål, en teknisk flot scoring. Rødovre fortsatte med at presse efter scoringen, hvor Martin Erichsen havde et forsøg på målrammen, og kort efter blev det 0-2 da Morten Guido opfangede en ripost, som han resolut sendte i mål. Rødovre fastholdt presset, og havde flere kvalificerede afslutninger, men hjemmeholdets keeper Rasmus Engelhardt, præsterede flere gode redninger. En første periode hvor Rødovre var spilstyrende, og hjemmeholdet havde svært ved, at spille sig ud af egen zone, og kun fik etableret enkelte kontraangreb.

Rødovre fortsatte med kreativt angrebsspil i anden periode, hvor Emil Kristensen og Jannik Dalkvist havde gode afslutninger. Trods overvægt i spil og afslutninger, lykkedes det først midt i anden periode for Frederik Kobberup med et håndledsskud, at sende en tværpasning fra Nicolai Børner i nettet til 0-3. Umiddelbart efter scoringen, fik Rødovres Morten Guido to minutters straf for ”låsning af stav”. Det fik hjemmeholdet længere frem på banen, og efter et minut i overtal, lykkedes det Copenhagens Nikolaj Parbo at få reduceret til 1-3. To minutter efter hjemmeholdets reducering, fik Rødovre muligheden i powerplay. Efter et minut i overtalsspil, blev det 1-4 da Tobias Nielsen scorede tæt under mål, på Marko Krogsgaards pasning, kort før periodepausen. En anden periode, som mindede meget om første periode, hvor Rødovre havde et klart spilovertag.

Efter anden periode gik Emil Kristensen ud, da han havde fået en lettere forvridning i den ene ankel, for ikke at overbelaste anklen. En skade, der ikke skulle forhindre Emil Kristensen i at spille igen i den kommende uge, hvor kvartfinaleserien går i gang.

Der blev igen lagt pres på Copenhagens mål fra starten af tredje periode, med gode afslutninger af Marek Valachovic og Frederik Kobberup. Syv minutter inde i perioden fandt Jannik Trolle med en godt set pasning Jannik Dalkvist, som sendte bolden i mål til 1-5. Umiddelbart efter havde Jannik Dalkvist et godt forsøg, men uden resultat. Det blev 1-6 otte minutter inde i tredje periode, da Andreas Kleczewski sendte et slagskud i nettet.

Kort før slutfløjt, fik Morten Guido endnu to minutters straf, dømt for ”Obstruktion”. Hjemmeholdet fik stort set ikke etableret sit powerplay, og fik i øvrigt ikke skabt problemer for Michael Ejlerskov i Rødovres mål, der i øvrigt havde en forholdsvis rolig eftermiddag, uden de store udfordringer.

Det var en fortjent sejr til Rødovre FC, som havde fuldstændig styr på tingene og spillede med stort overskud. Viste et effektivt presspil samt et hurtigt og sikkert pasningsspil. En præstation, som tegner godt til den kommende kvartfinaleserie, hvor der spilles bedst af fem kampe. Rødovre FCs modstander i kvartfinalen, bliver med al sandsynlighed Copenhagen FC.