Første DM-guld til RSIK

Danmarksmestrene klar til holdbillede. Foto: Privat

DM i ishockey Det er mesterskabstid i dansk ishockey og sædvanen tro, er Rødovre blandt favoritterne til at vinde medaljer. En måned med SM- og DM-weekender blev indledt med guld til klubbens U20, der vandt med 4-1 over Aab i finalen.

Af Peter Fugl Jensen

Gigantium i Aalborg dannede en fin ramme om U20 DM i ishockey i weekenden, som blev afsluttet med en direkte kamp om guld og sølv mellem værterne og Rødovre.

U20 drengene fra Rødovre fik en ønskestart, da de førte 0-3 efter 1. periode efter scoringer af David Elmlund, Magnus Koch og DM-topscoreren Lasse Carlsen, der ellers er opvokset som back, men under U20 DM har haft stor succes som forward.

Jonas Jakobsen fik reduceret til 1-3 i 2. periode og dermed bragt lidt spænding ind i kampen for de 502 tilskuere. Men i den sidste periode blev kampen afgjort af Magnus Carlsen, der scorede til slutresultatet 1-4.

Det er var en tilfreds sportschef for RSIK, Thomas Madsen, der kunne glæde sig over sit første DM-guld som sportschef i Rødovre.

“Det har været en fornøjelse at følge Rødovredrengene i weekenden og gennem sæsonen. Det er en flok dedikerede drenge, der i dag fik fuldt udbytte af mange timers hårdt arbejde igennem sæsonen. Jeg håber, de får en god bustur hjem, inden de igen skal tage arbejdshandskerne på, for 1. divisions slutspil starter i kommende uge,” siger Thoms Madsen.

Rødovres U20 vandt alle tre kampe i Aalborg og vandt i øvrigt alle 20 grundspilskampe med en målscorer på 157-13 og har ikke tabt en eneste kamp i denne sæson.

De to øvrige kampe til DM blev vundet med 7-4 over Hvidovre og 3-0 over Herning.

Slutstillingen blev

1) Rødovre

2) Aalborg

3) Hvidovre

4) Herning

Lasse Carlsen, nummer 5, Mads Iversen i rødt og William Rørth blev æret efter DM.

Ved præmieoverrækkelsen blev Lasse Carlsen kåret til DMs bedste forward og William Rørth kåret til DMs bedste målmand, mens Aabs Mads Iversen blev kåret til DMs bedste back.