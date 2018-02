Far og søn folder sig ud

Der var fuldt hus, da Heerup Museum torsdag havde fernisering på særudstillingen 'Ole Heerup - Farvens melodi'. Foto: Brian Poulsen

I en ny særudstilling ærer Heerup Museum kunstneren Ole Heerup, der afgik ved døden i 2016. Ole gik i faderens fodspor, men havde et langt mere abstrakt udtryk end sin verdensberømte far.

Af Christian Valsted

Frem til 21. maj vil væggene på Heerup Museum være udsmykket med kunst fra Ole Heerups hånd. Ole er søn af Henry Heerup, der med stenskulpturer, skraldekunst og et velkendt symbolsprog skabte sig et navn i både ind- og udland.

Ole var kunstner ligesom sin far og han kom vidt omkring med kunsten, fortæller museumsleder på Heerup Museum, Anni Lave Nielsen.

”Helt grundlæggende var Ole Heerup en dygtig kunstner, der udstillede meget og havde en stor spændvidde. Han eksperimenterede gennem hele sit liv, men han var en beskeden mand, der ikke gjorde vældig stads af sig selv og det er nok en af årsagerne til, at han ikke var kendt i den bredde offentlighed,” siger Anni Lave Nielsen.

Særudstillingen hedder ’Ole Heerup – Farvens melodi’ og udstillingen vil i et retrospektivt perspektiv stille skarpt på Ole Heerups kunstneriske arbejde fra det figurative og grafiske til de lyrisk abstrakte farvestrømme.

Farver og poesi

Forholdet til faren var godt, men på penselstrøgene kan man ikke se de familiære bånd. Ole tog afsæt i det abstrakte maleri, som hans far havde været med til at udvikle fra midten af 1930’erne.

”Det Ole lærte af sin far var en forståelse af, at kunsten var en slags føde og næring. Han voksede op mens Henry arbejde i haven på Kamstrupvej og han legede med skraldekunsten og lavede huler af malerierne. Han blev senere musiker, men det trak i ham at skabe kunst og hans billeder inviterer til, at man går på opdagelse. Han spillede klassisk musik og man kan næsten høre at han spillede for fuld musik, når mans er hans kunst,” siger Anni Lave Nielsen om udstillingen der præsenterer et kombineret udvalg af Ole Heerups farverige og poetiske værker og Henry Heerups portrætter af Ole.

Udstillingen er åben frem til den 21. maj på Heerup Museum.