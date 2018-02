Et grønnere Rødovre

Mai-Britt Larsen har svært ved at begribe Rødovre Kommunes håndtering af de grønne områder på Vestvolden. Foto: Arkiv

læserbrev Om ganske kort tid står der forår i kalenderen og hvor er foråret skønnere end på Vestvolden?

Af Mai-Britt Larsen, Nørregårdsvej 208

En grøn perle på Vestegnen, med trimmet natur og dejlige, små arealer med vildtvoksende græs, urter og vilde blomster. Går man tur langs Volden, kan man i det tidlige forår nyde et mylder af liv, når de vilde blomster står i fuldt flor og beruser alle

sanser med dufte og smukke farver. De vilde blomster lokker insekterne til. Smukkest er de mange små sommerfugle i gule, blå, hvide og orange farver. Men også edderkopper, bier, biller og andre insekter trives i de vilde planter. Og med dem liv og føde til Rødovres mange, trængte småfugle

Men så en morgen – mens grøftekanter og små livgivende pletter står smukkest, vælger Rødovre Kommune at meje det hele ned, så kun de brune stubbe står tilbage. Det er en årlig tilbagevendende begivenhed, som hvert år gør mig så evigt ondt og trist. Alt det liv og al den skønhed…ødelagt på en formiddag.

Hvad er formålet?

Hvorfor vil vi i Rødovre hellere se på golde stubmarker og grønne, græsørkener end vilde blomster og dyr?

Især det store, dejlige engområde mellem Voldgaden, Absalon camping og Roskildevej er hårdt ramt, men også grøftekanter og andre små grønne områder rammes hårdt, hvert eneste år. Vi ved alle, at naturen er hårdt presset og at insekter og fugle er på massivt tilbagetog. Rødovre er en, i forvejen, naturfattig kommune og har kun ganske lidt natur at tilbyde mennesker og dyr.

Fred grøftekanter

Jeg vil derfor bede til, og håbe på, at man i Rødovre vil overveje at passe ekstra godt på den smule, vi har. At frede alle grøfte-

kanter og små som store områder, hvor urter og vilde blomster stadig gror. Hvorfor ikke så en masse blomster til gavn for natur og miljø. De passer sig selv og tiltrækker insekterne, der, som tak, bestøver vores buske og træer. Den samme opfordring gælder også alle haveejere. Jeg ved, at der netop er nedsat et lokalt naturråd (må jeg være med?), som skal udpege naturområder til et ”Grønt Danmarkskort”. Hermed en stor opfordring til kommune og naturråd om at frede grøftekanter, græs- og blomsterenge/arealer – både store og bittesmå. Lad og få masser af grønt liv i Rødovre – lad og gøre RØDovre mere GRØN.