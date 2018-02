Er vokset sig til ledertype

Morten Madsen i aktion for Karlskrona i SHL. Foto: Ian Nielsen

ishockey Vi besøgte den 31-årige Morten Madsen i sin nuværende hjemby Karlskrona, der spiller i dej stærkeste svenske række, SHL. Selvom rødovredrengen fra Nyager Skole har spillet i udlandet i 15 år er dette formentlig den sværeste sæson.

Af Peter Fugl Jensen

Fotografen og jeg kommer lige akkurat ind i hallen, NKT Arena, i Karlskrona, hvor Morten Madsen og holdkammerater træner og har hjemmebane, før en ældre herre kommer os i møde.

”Hvem er I?”

Efter en kort forklaring, at vi er fra Morten Madsens fødeby, så vælter roserne ud af munden på den ældre hardcore Karlskrona fan.

”Morten er en fantastisk person og en helt unik kaptajn, som fansene elsker. Han giver sig altid 100% både på og udenfor isen, han giver sig tid til alle og har altid holdet over alt andet.”

”Men det er som om, at pucken er som forhekset for ham, han kan ikke score mål. I sidste kamp førte vi 2-1 over Mora og de havde taget målmanden ud. Morten var helt alene og skulle bare sende pucken ind i et tomt mål, så havde han scoret. Men han ramte stolpen,” fortalte den svenske fan, mens han ivrigt pegende ned på isen.

”Det er rigtig,” bekræfter Morten.

”Det var ikke fra en svær vinkel eller noget. Jeg var inde i deres zone, upresset og brændte. Det er nærmest uvirkeligt.”

Morten har scoret fire mål for Karlskrona i løbet af to sæsoner og 89 kampe.

”Jeg har altid kunnet finde vej til målet, men bare ikke, mens jeg har spillet for Karlskrona. På en måde går det mig på, for havde jeg scoret 12 mål mere pr. sæson, så havde jeg hjulpet holdet mere og været med til at sikre flere point. Personligt er det underordnet, for det er ikke min rolle at score mål. Eksempelvis har jeg ikke spillet powerplay en eneste gang her i Karlskrona, men er inde hver gang i boksplay,” siger han.

Den ældre fan ved godt, hvorfor Morten Madsen ikke scorer flere mål for yndlingsklubben.

”Morten kan jo sagtens score for det danske landshold. Men det er også klart, for der har han dygtige ishockeyspillere omkring sig,” nærmest hvisker han, selvom spillerne stadig sidder i omklædningsrummet og gør sig klar til dagens træning på is.

Vi rykker ikke ned

Morten er nu ikke enig i, at holdkammeraterne er så dårlige og han undrer sig over, hvorfor klubben ligger sidst, selvom vores snakkesalige ven fra Karlskrona allerede har givet os et svar på det.

”Vi har en dårlig økonomi og penge betyder sejre og mange penge betyder guld. Vi har ingen penge,” konstaterer han.

”Der har været nogle økonomiske udfordringer, men det er ikke årsagen til vores placering. Det er os selv, vi skal kigge på og vi har været uduelige på banen. I de her dage er vi nået ind til kernen, fået dem løst og det vil vi også komme til at se på resultaterne. Derfor rykker vi heller ikke ned,” slår Madsen fast.

Kaptajn-rollen kræver en del

Da vi ser træningen, er det tydeligt, den danske kaptajn sætter østrigske Konstantin Komarek på plads, efter han har smidt pucken væk i en øvelse, da han forsøgte at aflevere pucken mellem benene.

”Jeg er spillernes repræsentant og samtidig trænernes forlængede arm. Vi har netop brugt en masse tid på, hvad vi skal forbedre, blandt andet at give os 100% til træning. Derfor skulle han ikke lalle på isen. Det blev jeg nødt til at indskærpe,” siger rødovredrengen, der viser en alvorsmine og udstråler en seriøsitet, som kun en leder formår.

Han har det fint med lederrollen, efter to sæsoner som kaptajn for Karlskrona.

”Det er lærerigt, spændende og udfordrende især, når holdet ligger sidst. Som holdkaptajn skal man tænke over tingene, så man er klar med et svar, så i denne sæson har jeg virkelig mærket, at det kræver noget at være kaptajn. Jeg er repræsentant for klubben og har derfor også lært at gå på kompromis med nogle svar.”

”På holdet trives jeg utrolig godt. Jeg føler mig, som en god kaptajn, men det kan man vel altid mærke at man er og jeg føler mig respekteret af mine holdkammerater.”

Det indebærer, at man skal gå forrest på og udenfor isen, når man er kaptajn.

”Det forsøger jeg også i hvert eneste skift og hver eneste træning. Jeg har dog en mangel. Det er i styrkerummet. Jeg er velkendt for, at jeg er bedre til at snakke end at yde i styrkelokalet,” siger han og storsmiler, mens han kigger på uret.

Det er svært at lure, om han smiler om alle de gange, han har ’sprunget over’ i styrkelokalet eller det er fordi, tiden nærmer sig afgang. Morten skal til jordemoderen med sin kone, for hun venter deres andet barn.

”Det er en dreng. Vi skal til scanning i dag,” afslører han.

Drømmer om Rødovre

Af alle de spillere, som er opvokset ishockeymæssigt i RSIK, har Morten Madsen altid været den person, som har haft de største følelser for sin barndomsklub og Rødovre generelt.

”Ja, jeg kommer hjem. Det er godt nok en jævnlig diskussion med min svenske kæreste, men når jeg stopper med at spille ishockey, så slår vi os ned i Rødovre eller omegnen af Rødovre. Jeg taler jo også dansk til min datter,” siger Madsen, som hurtigt tilføjer, at bedsteforældre er uundværlige, så bopælen bliver ikke langt fra farmor og farfar.

Når det gælder Mighty Bulls må det forblive i mine drømme, som det ser ud nu, for så længe jeg kan bidrage til et hold i en stor europæisk liga, så ønsker jeg at spille i udlandet. Men jeg håber, jeg en dag kan bidrage med noget for Mighty Bulls.”

Hvis det ikke bliver som spiller, kan Morten Madsen måske en dag blive træner i sin barndomsklub. Lederegenskaberne er jo ved at blive udviklet.

”Umiddelbart ser jeg ikke mig selv som træner og det er ikke noget, jeg drømmer om. I dag ved jeg da godt, hvilken type træner jeg ønsker at have, for det har udviklet sig meget siden jeg startede i Frölunda for 15 år siden. I dag er det ikke kun at træne, det er, hvordan man er som person, coaching, mentalt… det at få en gruppe til at fungere,” funderer Madsen over følger.

”Alle spillere er i dag så dygtige i de store ligaer, at de hurtigt har de taktiske ting på plads. Herefter er det detaljer, men det som fylder mest er det mentale. Det er så stor en del af ishockey-trænerens opgave i dag,” mener han.