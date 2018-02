En moderne træner bliver to år mere

Magnus Bogren har skrevet under på en 2-årig kontrakt med Rødovre Mighty Bulls. Foto: Ian Nielsen

ishockey Den 45-årige skåning Magnus Bogren har taget Mighty Bulls spillerne med storm. De står i kø for at rose deres svenske træner, som er dygtig og har en moderne tilgang til en ishockeytrup. Han har netop forlænget sin kontrakt med to år, så han bliver frem til sommeren 2020.

Af Peter Fugl Jensen

Han er ’lugn’, som de siger i Sverige.

En lun person, som også rammer plet på den 45-årige svensker, der stod i spidsen for Rögle, da de rykkede op i Sveriges stærkeste række, SHL.

Annonce

Sådan er han, når man lige møder Magnus Bogren. Men lærer man ham bedre at kende, er han også perfektionist, stålsat og kan blive sur uden at råbe og skrige.

”Vi er udmærket klar over, når han ikke er tilfreds,” som Jonas Sass siger.

Da vi talte med Morten Madsen i Karlskrona, bad vi ham beskrive, hvordan en moderne og dygtig træner skal være, så ramte beskrivelsens ’bulls eye’ i forhold til Bogren. Morten Madsen sagde:

”En træner i dag har forstand på ishockey, det har de alle sammen. Kunsten i dag er, at en træner også skal kunne den mentale del, give sig tid til den enkelte spiller og samtidig kunne løfte holdet i flok. Sådan læser jeg en dygtig træner i dag.”

Efter at have interviewet flere spillere til dette magasin er der ingen tvivl om, at det er Bogrens styrke.

”Han spørger til en, er interesseret i hver enkel. Har man ikke været til træning, så bliver man kontaktet, for han vil sikre sig, man er okay. Han gør det på en fed måde, han er på en fed måde også på isen, så man virkelig føler, man går glip af noget, hvis man ikke er til træning,” beskriver Rasmus Astrup sin træner.

Dialog er vigtigt i dag

Som træner kan man næsten ikke få en bedre optakt til en artikel med en kritisk journalist, som jeg vitterlig er og jeg er da også blevet skudt i skoene, at jeg har været for hård og jeg har været ilde set i spillergangen. Men fakta er, i min verden, at Bogren er den første dygtige træner i Mighty Bulls i alt for mange år.

Bogren bor i Rødovre Centrum, et par etager over avisens kontor, og han kommer før tid. Stille lister han sig ind på kontoret.

”Er du klar,” spørger han og lister et smil frem i øjnene bag brilleglassene.

Fem minutter senere er vi klar til interviewet og han bliver bedt om at beskrive, hvordan pokker han kan vende et mega taberhold fra sidste sæson til at være en succes.

”Jeg taler med spillerne. Trænerarbejdet er forandret utrolig meget de sidste år, for at bruge en kliché, så kan man kun behandle spillere ens ved at behandle dem forskelligt.”

”Tidligere blev alle behandlet ens, nærmest iskoldt, men i dag tænker man, at man har 25 forskellige individer og de skal behandles forskelligt, efter deres sind. Det er ikke bare det, som sker på isen, for dialogen med spillerne er ligeså vigtig en del af træningen i dag,” mener Bogren og giver et eksempel.

”Spillerne har forskellige tilgange til livet. Nogle er stille og dem skal man få til at tale, mens andre taler hele tiden og dem skal man dæmpe. Sådan er vi så forskellige.”

Tidlig time-out

Bundniveauet på Rødovres ’danskerhold’ har været foruroligende i løbet af sæsonen. Det har i nogle kampe fået Bogren til at tage en time-out tidligt i kampen, hvilket er usædvanligt i dansk ishockey.

”En gang i mellem kommer vi ikke ordentlig ud til kampen og så må vi tage et brud. For mit vedkommende handler det ikke om at være gal, men at få ro på og finde frem til det rigtige fokus. Nogle gange virker det – andre gange ikke,” konstaterer han. Han fortsætter:

”Personligt tror jeg, det handler om mental forberedelse fra spillerne, som de skal lære at gøre bedre,” siger han og følger hurtigt op på den positive del af sin trup.

”Når vi har startet skidt, så har vi vist en kæmpe styrke i at kunne vende kampene. Vi har jo ikke haft en kamp, hvor vi har opgivet og tabt kæmpe stort. Men vi har haft nogle udsving i et par kampe,” mener Bogren, som kan kigge tilbage på cifre, hvor det største nederlag er 3-7. Der var i øvrigt mod Odense.

Det eneste hold, som Rødovre ikke har vundet over i denne sæson er Aalborg.

”Jeg synes, de spiller rigtig godt ishockey, men jeg kan ikke sætte en finger på, hvorfor vi ikke lige har vundet over dem,” evaluerer Bogren, der skal med sit hold til Aalborg på søndag.

”Jeg tror, vi vinder den kamp,” siger han uden at fortrække en mine. Dommerne rammer jer hårdt, især når i møder jyske hold. Er I for udisciplinerede?”

”Det er ikke manglende disciplin og jeg synes, vi er hårdt ramt. Ellers har jeg ikke lyst til at kommentere dommerne.

To år mere i en fantastisk by

Det er afsløret med denne artikel, at Magnus Bogren fortsætter to år mere i spidsen for Mighty Bulls, så han bliver frem til sommeren 2020.

”Jeg har det rigtig godt i Rødovre. Jeg synes, der er meget mere at gøre her udviklingsmæssigt. Der er generelt meget mere at få ud af det her hold og så ser jeg frem til at udvikle mange af de talentfulde drenge. Vi har taget et par skridt i den rigtige retning, men vi kan sagtens tage flere skridt. Her er virkelig et stort udviklingspotentiale og det kan jeg lide,” siger Bogren, der beskriver Rødovre som en god kommune.

”Her er jo alt. Jeg elsker at gå og her er mange grønne områder, hvor det er dejligt at gå ture, selvom man er i en storby. Rødovre Centrum er et naturligt midtpunkt, hvor jeg bor, men det kan også være belastende, for det var jo helt vildt, så mange mennesker, der var i centeret hver eneste dag i december,” beskriver han, inden han fortsætter:

”Det er dejligt at være i Danmark, blandt andet er maden super og jeg elsker flæskesteg og sværene. Det er bare godt,” siger han og storsmiler.

”Jeg er jo fra Skåne, så jeg er halvdansk og vi tog i hvert fald tit til Danmark, inden jeg blev træner her. Så inden holdt jeg meget af landet og nu endnu mere af Rødovre. Så jeg ingen problemer med at tage to år mere i en fantastisk by.”

”Hvordan ser dit hold ud om to år?”

”Vi har mere stabilitet og vi kommer til at slås om placeringer så højt oppe som muligt,” siger han med et svar, som en dreven politiker kunne have fundet på.

Rødovre har så meget talent

”Hvordan kan I ligge nummer 5 med det hold, som stort set har samme styrke som sidste sæson?”

”Der er for meget fokus på, at man skal have mange udlændinge for at vinde. Vi har jo nogle rigtig dygtige danske spillere med landsholdserfaring, både som seniorer og på juniorlandsholdene og man må tænke på, der er højt niveau på de danske U18 og U20 landshold, så der er noget at bygge på.”

”Forbedringerne kan være off-ice, at blive bedre til at forberede spillerne og jeg kan udvikle træningen både på og udenfor isen.”

”Nu er der en ny organisation, som er vokset meget i løbet af sæsonen og det hele sammen, kan sagtens vokse til at blive endnu bedre, meget bedre faktisk,” mener Bogren.

”Hvad er målsætningen for denne sæson?”

”Vi skal slås om en plads i top 6. Derefter sætter vi nye målsætninger,” slutter Mighty Bulls populære træner, Magnus Bogren.