Danseraketter i kulturhuset

Næste onsdag er der moderne dans i Viften. Foto: Søren Meisner

dans Der er dobbelt op på dans, når Rødovre Teaterforening på onsdag får fornemt besøg i Kulturhuset Viften.

Af Christian Valsted

Danmarks største moderne dansekompagni, Dansk Danseteater, er på turné med forestillingen ’Don’t Leave me Alone’, der er et dobbelt danseprogram af to af Europas fremtrædende kvindelige koreografer – begge med hollandske rødder.

Forestillingen byder på Didy Veldmans ’Frame of View’, der er skabt i New York og på en verdenspremiere af ’Shooting Star’, der er skrevet af Wubkje Kuindersma. Begge koreografer skaber moderne dans med afsæt i klassisk balletteknik med en særlig interesse for den nære menneskelige fortælling.

Billetter til forestillingen kan købes via viften.dk