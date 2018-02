Copenhagen FM lukker

Alting lugtede af fremskridt, da Radio Rødovre skiftede nej til Copenhagen FM og i 2015 fik nye studieværter. Nu lukker radioen. Fotoarkiv Foto: Brian Poulsen

Radio-død Det blev dyrt for Copenhagen FM at være blandet ind i sommerens økonomiske rodebutik 'Forevigt' som inddirekte har ført til, at radioen har mistet både julefrokoster og 80'erfester og dermed sit eksistensgrundlag. På fredag sender radioen for sidste gang erfarer Rødovre Lokal Nyt.

Af André Bentsen

Den 1. juni ville det have været 30 år siden, at Radio Rødovre, i dag kendt under navnet Copenhagen FM, sendte for første gang.

Men sådan kommer det ikke til at gå.

Den driftige lokalradio drejer nøglen om og siger tak for denne gang en af de kommende dage – sandsynligvis allerede på fredag, selvom frontfiguren, Tanja Haddaoui ikke vil bekræfte det.

Hun er ked af det på de frivilliges vegne, men samtidig lettet over at slippe for hele tiden at løbe af bakke.

“jeg har det meget ambivalent. Den polemik der har været omkring radioens rolle som mediepartner i For Evigt koncerterne har selvfølgelig krævet meget tid, og når kommunen så samtidig har fjernet vores eksistensgrundlag ved at fratage os muligheden for at lave 80érfester og arrangerere julefrokoster, så har det sammen med nogle personlige udfordringer med sygdom også været en nem beslutning at sige stop,” forklarer Tanja Haddaoui.

For meget modstand

Hun siger, at hun ganske enkelt har lagt for og imod at fortsætte radioen op i en vægtskål, og kommet frem til, at det personlige vejer mest.

“Grunden til, at jeg trådte ind i det var min mors historik. Hun var med til at starte radioen, men har været så syg, at jeg blev nødt til at træde til. Radio har aldrig rigtig været min personlige drøm. Nu har jeg oplevet så meget modstand, at summen af mine personlige plus de færre og færre muligheder for at lave en god radio, får mig til at kaste håndklædet i ringen,” siger Tanja Haddaoui og fortsætter:

“Det kan ikke løbe rundt og lønne sig med den energi det kræver. Den har jeg givet længe, men det kan jeg ikke blive ved med. Min mor er selvfølgelig ked af det over beslutningen, der blev truffet på en ekstraordinær generalforsamling i foreningens bestyrelse i fredags, men jeg er sikker på, at hun med tiden vil se, at det er den rigtige beslutning.”

Ialt arbejde 20 frivillige på radioen og en enkelt studievært var foruden Tanja selv, ansat, og derfor er der også flere ting, der lige skal på plads, før radioen endeligt kan lukkes.

“Vi er igang med at planlægge de afgørende detaljer, men for mig er det vigtigste, at jeg kan se mig selv i spejlet. Jeg er en kontroversiel person. Jeg har også lavet fejlagtige beslutninger. Det er der ingen tvivl om, men for mig handler det om, at jeg kan se mig selv i spejlet,” siger Tanja Haddaoui, der understreger, at radioens endeligt ikke kommer til at påvirke hendes andre projekter.

Frivillige vil fortsætte Radio Rødovre

Dermed fortsætter salget til sommerens For Evigt koncert i Valby også.

“Firmaet A1 kører bare videre med en ny mediepartner end Copenhagen FM,” konstaterer hun.

Kilder tæt på Copenhagen FM afslører for Rødovre Lokal Nyt, at en lille gruppe frivillige vil forsøge at køre, det de kalder Radio Rødovre, som en netradio, og man er igang med at undersøge mulighederne.

Dem er der dog ikke mange af fortæller Tanja Haddaoui.

“Man kan ikke komme ind og redde foreningen. Den lukker. Det har bestyrelsen besluttet, og det er mig der beslutter, hvem der skal have sendefladen,” slutter hun.”