Brødmanden venter med Dronningen

Den 56-årige Bent Thomsen har været chauffør for Schulstad i 40 år. Derfor er der reception i World Cup Hallen fredag den 16. februar mellem klokken 13 og 17. Foto: Privat

Jubilæum Selvom Bent Thomsen snart har været 40 år på den samme arbejdsplads, kan han ikke få besøg af Hendes Majestæt Dronning Magrethe II, før han er stoppet hos Schulstad. Det sker ikke lige foreløbig, lover chaufføren, der nu inviterer til jubilæumsreception i stedet.

Af André Bentsen

Mange kender Bent Thomsen som manden, der har en finger med i de fleste ting i Boldklubben Avarta eller som ham, der peger den samme finger ad dommerne i Rødovre Skøjte Arena eller folk, der danser på bordene til Rødovre Byfest.

Hvad mange ikke ved er, at den rutinerede chauffør snart har siddet bag rattet hos Schulstad i 40 år.

Det hele startede, da han, som 16-årig, den 13. februar tog turen til Glostrup og fik job som chaufførmedhjælper.

Arbejdet gik ud på at hjælpe salgschaufførerene med at levere brød til kunderne og på en måde, er det præcis, hvad Bent har gjort lige siden.

”Alene i Ryesgade var der 25 kunder. Mejeri og købmænd, som skulle have brød. Jeg rakte franskbrød og flutes til chaufførerne og blev derfor kaldt ’Raketten’,” husker Bent Thomsen om sine ungdomsår.

Som 18-årig investerede Schulstad i et kørekort og så kunne hans grin snart høres overalt på Sjælland.

Da Schulstad 25 år senere flyttede til Avedøre Holme fik Bent endelig en fast tur, hvilket han stadig har det godt med.

”Det bedste jeg ved er at have vejene for mig selv. Der er næsten ingen trafik, når vi kører rundt og det passer mit temperament rigtig godt,” siger han på sin vanlige facon.

Men selv en gammel ræv begår fejl.

Bent husker engang, da han havde besøgt en kunde og kom retur, blot for at opdage, at bilen var væk. Men ikke så langt væk alligevel.

Han havde glemt at trække håndbremsen, men den slags uheld hører heldigvis til sjældenhederne.

Tiderne har ændret sig

Når man har været 40 år på den samme arbejdsplads, kan man godt blive lidt blind for udviklingen, men man får samtidig et godt øje for, hvordan samfundet udenfor lastbilen bevæger sig fremad.

”Eksempelvis er der i dag meget skrappere tidsvinduer for levering at leve op til,” siger Bent Thomsen, der husker dengang, han skulle være far for første gang.

”Jeg holdt i Gedser og manglede at levere til de sidste otte kunder. Dem ringede jeg til og så sagde de bare, jeg kunne komme brødet dagen efter. Den var nok ikke gået i dag,” siger Bent Thomsen, der er så glad for Schulstad, at han stadigvæk bliver drillet med, at han nu også kører med Kohberg-kasser.

Normalt når man har været 40 år på en arbejdsplads, bliver man inviteret ind til dronningen, men det gælder først, når man er stoppet i sit arbejde, og det har Bent ikke planer om lige foreløbig.

Annonce

Hvad er det mærkeligste du har oplevet i dine 40 år.

”Jeg har prøvet at skulle køre med øl og brød samtidig i samme vogn og så har jeg været model for Schulstad til nogle reklamer,” svarer Bent, der til det ene photoshoot i Nyhavn bare skulle lade som om, han arbejdede.

Noget vennerne siger, det ikke er så svært for den gamle chauffør.

Reception

Fredag den 16. februar

Klokken 13-17

World Cup Hallen

Rødovre Centrum 99