Bolig-alarm! Priserne faldt i januar

boligmarkedet De lokale kvadratmeterpriser er de senere år røget i vejret med raketfart, men nu er markedet måske ved at vende. Den gennemsnitlige kvadratmeterpris faldt med 4,7 procent fra december 2017 til januar 2018.

Af Christian Valsted

Boligejere i Rødovre har de sidste fem år kunne gnide sig i hænderne over udviklingen på boligmarkedet, der lokalt har overgået sig selv måned efter måned. Det er populært, som aldrig før, at flytte til Vestegnen og Rødovre, men noget kunne tyde på, at den boblende boligfest er ved at blive lidt flad.

Tal fra Boligsidens markedsindeks viser i hvert fald, at kvadratmeterpriserne tog et dyk på 4,7 procent fra 27.483 kr./m² i december 2017 til 26.192 kr./m² i januar i år.

Hvad kan man så aflede af de tal? Det må tiden vise, for boligmarkedet svinger begge veje, men faldet kunne sagtens være et tegn på, at priserne i Rødovre har fundet en øvre grænse.

”Helt grundlæggende går

det fantastisk i Rødovre, men måske er kommunen blevet fanget i egen succes. Priserne er efterhånden steget så meget, at børnefamilier fra København er begyndt at vende blikket længere ud mod Vestegnen,” gætter Birgit Daetz, der er kommunikationsdirektør hos Boligsiden.dk.

Går op og ned

I Albertslund Kommune er kvadratmeterpriserne under 20.000 kroner. Selvom Vestegnskommunen ikke har samme tæthed til hovedstaden som Rødovre, kan de billigere priser

være den afgørende faktor, der får priserne til at falde.

”26.000 kroner per kvadratmeter er altså også en sjat penge. Det betyder, at en villa på 135 kvadratmeter koster 3.500.000 kroner, men boligejerne i Rødovre skal ikke frygte at priserne begynder at rasle ned. Priserne svinger op og ned, så mere bekymrede skal de ikke være,” fastslår Birgit Daetz.

Optimisme og realisme

Hos ejendomsmæglerkæden LokalBolig på Jyllingevej har ejendomsmægler og indehaver Rasmus Bech set tallene og han mener, at faldet på 4,7 procent er et tegn på, at træerne ikke vokser ind i himlen. Han opfordrer boligejere, der går med salgstanker, til at være realistiske med prissætningen i forhold til, hvad markedet kan bære.

”Pilen har peget opad i mange år, men nu skal man være mere opmærksom og påpasselig. Man skal være optimistisk, men også lidt realistiske. Boligpriserne i Rødovre har aldrig været højere og måske så vi toppen i december måned,” siger han.