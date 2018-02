Bænkevarmere bliver hjemme eller danser

Tina Hartlev synger alle de største sange på lørdag. Foto: Privat

koncert Hvis ikke du har smurt danseskoene, kan du lige så godt blive hjemme, når der lørdag aften er fest på Rødager.

Af André Bentsen

Her bliver det nemlig nemt at få en siddeplads, når Tine Hartlev Band får selv den mest erfarne bænkevarmer op af stolen og ud på dansegulvet.

“Forestil dig, at Tina Turner og Sanne Salomonsen blev klonet, Så har du en forsangerinde i verdensklasse.”

“Forestil dig nu, at denne forsangerinde bliver bakket op af tre multi-

instrumentalister, der spiller med en energi som var det liv eller død. Sådan bliver det på lørdag,” lover Søren Egeberg fra Rødager Bodega, der godt tør love en sexet og svedig aften på dansegulvet.