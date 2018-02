Alt på ét bræt(spil)

Hansen er måske kendt som Lærer-Hansen fra Tinderhøj, men i privaten driver han en entusiastisk brætspils-kanal på Youtube. På fredag hjælper han dig med at finde dit næste brætspil i centeret. Foto: Privat

Familiehygge Lykken skal ikke altid findes bag en skærm. Youtuber og spil-entusiasten 'Hansen' inviterer til brætspilsaften i den lokale boghandel. ”Det handler om at se hinanden i øjnene,” siger Hansen uden at blinke.

Af André Bentsen

Som en modreaktion til digitale flodbølge af ting du kan lave alene med dig selv foran en elektronisk skærm, kaster lokal Youtuber sig ud i et korstog for noget så langsommeligt og socialt som brætspil.

Det sker fredag klokken i Arnold Busch i Rødovre Centrum. Her vil manden bag kanalen Suburbia, vise hvorfor forskellige brætspil er en aften eller 10 i familiens skød værd.

”Butikken har et ret stort udvalg af spil, men folk køber alligevel altid de samme, nok mest fordi det er spil de kender. Og det er ærgerligt, for brætspil har i den grad udviklet sig siden 90’erne. Så de har kaldt mig ind, til at hjælpe folk med at lære nogle af de nye spil at kende, i håbet om at udvide folks horisont lidt,” siger Hansen ydmygt.

Han lever med terninger og regelsæt i baglommen og kender næsten alle spil, der findes på hylderne. Især her i vinterferien burde det være et must at samles om et bræt, mener han.

”Efterhånden oplever jeg, at folk lidt har glemt hvad man egentlig laver sammen. Man er så vant til at sidde med hver sin skærm, at det kan være nærmest grænseoverskridende at se hinanden i øjnene og foretage sig noget fælles. Og så kan brætspil noget helt unikt, hvor man laver noget sammen, der blottet for nytteværdi bringer folk sammen og får hjernerne i sving,” siger Hansen, der har mange år som folkeskolelærer på Tinderhøj Skole bag sig.

Køber dét de kender

Arnold Busck har efterhånden en stor samling spil, også af de nye og mere spændende spil, men folk køber stadig de gamle spil de kender. Ikke overraskende, mener manden med alle brikkerne.

”Et eller andet sted kan jeg godt forstå det: Man kan ikke se på en æske, om det er et godt spil, og hvis man først har brændt nallerne på et dårligt produkt fra en god TV-serie eller et spil, hvor man ikke rigtigt kunne reglerne, så køber man dem man kender,” starter Hansen og fortsætter hurtigere end du kan nå at tabe til dine børn i Vildkat.

”Problemet er bare, at de spil ofte er grunden til at man stoppede med at spille på et tidspunkt. Matador ER bare ikke et sjovt spil. Settlers kan man kun spille så og så mange. Til gengæld har brætspilsbranchen udviklet sig helt vildt de sidste 20 år, og der er kommet vildt strategiske spil, der stadig holder sig inden for de 4-5 regler der gør, at det også er sjovt første gang. Så det er dét jeg gør i butikken på fredag: Jeg forklarer en håndfuld af de nyere spil, til folk der er lidt nysgerrige. Og det er spil som jeg ved, at stort set alle synes er spændende.”

Hvordan vælger du hvilke spil, der skal ned fra hylden og ind i stuen?

”Udfordringen for mig er at finde de spil jeg kan forklare meget hurtigt, og som giver mening nærmest fra starten af. På min kanal kan jeg sagtens bruge op til 25 minutter på at vise et spil, men på fredag skal det kunne gøres noget hurtigere, for at fungere i den situation. Det skal nok blive skægt, og jeg håber på at kunne hjælpe folk med at få nogle gode spiloplevelser.”