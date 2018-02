Årets første stævne

Islev Taekwondo Klubs store hold til stævne i Munkebo. Foto: Henning Hofflund

TAEKWONDO Islev Taekwondo Klub deltog i weekenden til årets første teknikstævne, da 15 udøvere var i Munkebo. Det blev til otte medaljer.

Af Peter Fugl Jensen

Den smukt beliggende lille fynske landsby Munkebo med knap 6000 indbyggere, fik sig en stor oplevelse, da de i weekenden afholdt teknikstævne, hvor fynboerne blandt andet blev invaderet af udøvere, dommere og heppekor fra Islev Taekwondo Klub.

”Vi var til årets første teknikstævne i Danmark med 15 udøvere, fire dommere samt en del der heppede inklusiv forældre,” fortæller Claus Nielsen på vegne af Islev Taekwondo Klub. Han fortsætter:

”Stævnet i Munkebo er et rigtigt hyggeligt stævne, som er godt at starte sæsonen på. Samtidig er stævnet rigtigt godt for nye udøvere at få deres debut og vi havde da også tre debutanter med.”

”Det blev en god dag med en masse gode præstationer. Der blev opfyldt personlige mål og vundet medaljer, som blev fordelt på tre af guld, tre af sølv og to af bronze. De flotte resultater gjorde os til 3. mest vindende klub,” slutter Claus Nielsen.

Næste stævne for Islev Taekwondo Kluber den 24. februar i Esbjerg.

Guld: Louise Ahlquist Rimbæklund Nielsen, Lene Werge og Kim Nicolaisen

Sølv: Mechid Paiman , Marlene Sofie Nielsen og Michael Jørgensen

Bronze: Line Holm Jensen og Sofie Ahlquist Rimbæklund Nielsen