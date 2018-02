6-dages sejre til rødovreryttere

Vindernes af 3 Dages Cup Tobias Lund Andresen, til venstre, og Kasper Andersen . Foto: Tommy Kjærulff Eriksen

cykelløb Den store sejr hev Michael Mørkøv hjem til Rødovre, da han vandt de professionelles 6-dages løb i Ballerup. Hos juniorerne vandt rødovreparret Tobias Lund Andresen og Kasper Andersen.Den store sejr hev Michael Mørkøv hjem til Rødovre, da han vandt de professionelles 6-dages løb i Ballerup. Hos juniorerne vandt rødovreparret Tobias Lund Andresen og Kasper Andersen.

Af Peter Fugl Jensen

Rødovreborgeren Michael Mørkøv var hurtigst, sammen med makkeren Kenny De Ketele, da der i weekenden blev kørt 6-dages løb i Ballerup Super Arena.

Sædvanen tro havde det traditionsrige baneløb for cykelryttere også 3-dages cup for juniorer samt mini 6-dages løb. Igen var det med flere rødovreborgere og CK Fix ryttere i feltet.

Hos juniorerne blev det til dobbelt CK Fix triumf, da par nummer 1 med Tobias Lund Andresen og Kasper Andersen vandt med en omgang ned til par nummer to, som havde CK Fix rytteren Emil Schandorff som den ene halvdel af parret, der ikke kun kørte som par nummer to, de blev også nummer to.

“Tobias og Kasper kontrollerede løbet og kørte med alt, hvad de havde og ingen andre par havde chancen for at tage føringen fra dem,” fortæller Petra Nielsen, som er talsmand for CK Fix. Hun fortsætter:

“Endnu en CK Fix’er kom på podiet, da Sebastian Andreasson blev nummer tre med sin makker.”

Annonce

En jublende glad Kasper Andersen krydser målstregen alene.

Fighter blev sidst

Luca Campagner deltog i mini 6-dages løbet og den ene dag blev Luca og makkeren Kornelius Weischfeldt kåret til løbets fighterpar, men de havde det generelt svært, da de samlet sluttede sidst og endte hele 13 omgange efter vinderparret.

Desuden deltog følgende CK Fix ryttere Anton Hermann, Philip Otte Mikkelsen, Gustav Wang og Felix Fog Holst Larsen.Hos amatørerne blev Rødovreborgeren Kristian Kaimer Eriksen nummer to.

Luca Campagner til venstre med sin makker Kornelius Weischfeldt, orange sko, da de blev kåret til dagens fightere.