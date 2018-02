326 rødovrebørn lever i fattigdom

Når voksne rammes af eksempelvis kontanthjælpsloftet rammer det også børnene. Derfor er Rødovre Kommune ekstra opmærksomme og klar med hjælp til både jobsøgning og fritid. Foto: Arkiv

Fattigdom 326 børn levede i 2016 i fattigdom i Rødovre. Især efter kontanthjælpsloftet har Rødovre Kommune hjulpet med jobsøgning og givet fribilletter til fritidsaktiviteter til udsatte børn.

Af André Bentsen

Børnefattigdommen vokser i udsatte kommuner, men i Rødovre forsøger man at være på forkant med det økonomiske pres på udsatte familier, der har det med at smitte voldsomt af børnene.

”Vi følger tallene og udviklingen tæt. Diden indførelse af kontanthjælpsloftet og 225 timers reglerne, har Social- og sundhedsudvalget og beskæftigelsesudvalget haft orienteringssager på dagsorden i 2017 for netop at være på forkant og sikre, at børn fra udfordrede familier netop får hjælp ud fra de muligheder, som kommunen har,” forsikrer formand for Social- og Sundhedsudvalget, Britt Jensen (S).

Det gør hun i kølvandet på Arbederbevægelsens Erhvervsråds undersøgelse, der i sidste uge viste, hvordan netop kontanthjælpsloftet betød flere fattige børn.

Af undersøgelsen kan man se, at Rødovres andel af fattige børn udgjorde 4,1 procent, altså den samme andel som i resten af landet.

Rødovres andel har sågar været faldende. Rødovre er nemlig en ud af 24 kommuner med en faldende andel i 2016.

”Størrelsen på kontanthjælp er ikke et kommunalt spørgsmål, men det er klart at vi har fokus på børnenes trivsel, der hvor kommunen er involveret, konstaterer Britt Jensen.

17 kan ikke klare sig selv

Alligevel er der grund til at være opmærksom.

De 4,1 procent i Rødovre svarede nemlig til 326 børn mellem 0 og 18 år i 2016, og det er mange.

”I forbindelse med kontanthjælpsloftet har vi haft fokus på børn og deres fortsatte mulighed for blandt andet at kunne deltage i fritidsaktiviteter med videre. Eksempelvis uddelte Rødovre bibliotek et antal fribilletter til deres arrangementer i foråret 2017,” siger Britt Jensen.

Derudover er der sat massivt ind i forhold til rådgivning og vejledning fra jobcenterets side. Her har man både hjulpet de ramte familier med økonomisk rådgivning, styrket informationsindsatsen om konsekvenser af reglerne og hjulpet med kurser til kontanthjælpsmodtagere samt stået for en opsøgende virksomhedsindsats i forhold til småjob.

”Og så har vi fulgt særligt med i udviklingen i enkeltydelser,” understreger Britt Jensen.

”I opgørelserne har vi blandt andet set på, hvor mange borgere der har mistet mere end 2.000 kr. De er alle blevet ringet op med tilbud om rådgivning. Det har drejet sig om ca. 80 borgere, hvoraf forvaltningen har fået kontakt med 61,” afslører hun.

Af de 61 borgere har 17 svært ved at klare sig selv økonomisk.