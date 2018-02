2000 års krigshistorie nomineret til fornyelsespris

Krigshistorisk Festival blev afviklet for første gang på Vestvolden i Rødovre den 17.-18. juni 2017 og blev en folkelig succes, der tiltrak omkring 20.000 deltagerne. Foto: Ian Nielsen

kulturarv Lokal krigsfestival blev fortalt og ikke mindst formidlet med nerve og nærvær. Nu kan ’Krigshistorisk Festival’ vinde fornem pris for festivalens nyskabende måde at formidle historie og kulturarv.

Af Christian Valsted

Mere end 20.000 besøgende oplevede sidste sommer et historisk vingesus på Voldgaden, da Oplevelsescenter Vestvolden inviterede til ’Krigshistorisk Festival’. Den krigeriske begivenhed fik rosende anmeldelser og nu er festivalen indstillet til Historiske Dages Fornyelsespris sammen med fire andre projekter ud af omkring 50 indstillede fra hele Danmark.

”De fem nominerede lever fuldt ud op til kriterierne for at vinde Historiske Dages Fornyelsespris – det er helt nye tiltag, som man ikke har set før. Mange mennesker har allerede haft glæde af dem og så er idéerne på én gang unikke, men samtidig noget, andre historieformidlere kan lade sig inspirere af,” siger Henrik Thorvald Rasmussen som er festivalleder for Historiske Dage.

Fornyelse til kulturarven

Fornyelsesprisen gives til projekter der på nyskabende, overraskende og anderledes måder formår at formidle historie og kulturarv.

Krigsfestivalen på Vestvolden i Rødovre var på alle måder nyskabende historiefortælling. På en 1,2 kilometer lang strækning på Voldgaden havde arrangørerne opbygget en fysisk tidslinje, hvor frivillige i fuld mundering viste 2000 års krigshistorie fra den romerske jernalder til den kolde krig.

Museumsleder i Oplevelsescenter Vestvolden, Martin Jespersen, er stolt over nomineringen af festivalen, der gentages til juni måned i et endnu større set-up.

”Prisen bliver givet til de mest innovative måder at opføre udstillinger på og det er et meget fint selskab, vi er kommet i. Vinderne plejer at være nogle virkeligt spektakulære og gennemførte projekter. Så det bliver nok svært at vinde, men vi er selvfølgelig kisteglade for nomineringen,” siger han.

Vækker historien til live

På sidste års festival kunne de mange gæster møde de historiske formidlingsgrupper og få historien op under neglene. Mere end 200 frivillige deltog i krigsfestivalen og hele reenactment-delen, hvor man forsøger at genskabe en bestemt tidsperiode, havde en dragende effekt som formidlingsgreb og er ikke set før i Danmark i den størrelsesorden.

”Vi kunne se, at reenactment fungerede rigtig godt langs Voldgaden. De besøgende kunne komme helt tæt på historien og bevæge sig frem og tilbage i tiden. Det gav en helt særlig stemning og var med til at gøre den historiske formidling levende og konkret,” fortæller Martin Jespersen.

Historiske Dages Fornyelsespris uddeles lørdag den 10. marts på Historiske Dage og prisen er på 10.000 kroner.