Vind billetter til håndarbejdsmessen Sidste år besøgte tusindevis af gæster den store håndarbejdsmesse i Rødovrehallen. I år kan du komme gratis med, hvis du vinder billetter i vores hygge- lige konkurrence. Foto: Arkiv

Sidste år besøgte tusindevis af gæster den store håndarbejdsmesse i Rødovrehallen. I år kan du komme gratis med, hvis du vinder billetter i vores hygge- lige konkurrence. Foto: Arkiv

Konkurrence Du behøver ikke at holde masken for at få mest muligt ud af årets store håndarbejdmesse i Rødovrehallen. Hvis du er heldig, kan du sågar vinde din billet med Lokal Nyt.

Af André Bentsen

Kom gratis til håndarbejdsmesse • Hvad er det, de hjælpsomme mus i tegnefilmen

Askepot vil gøre Askepot til, når de syer hendes

kjole. (ifølge musenes arbejdssang) • Vi trækker lod blandt de rigtige svar den 31.

januar klokken 21. • Vi trækker lod om 2x5 billetter blandt de

rigtige svar i kommentarfeltet på Rødovre Lokal

Nyts Facebookprofil og på SMS: 31 12 26 10.