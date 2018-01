Vigtig udesejr til Mighty Bulls

Mads Eller spillede en afgørende rolle, med en scoring og en assist i tredje periode. Foto: BP

Ishockey Rødovre Mighty Bulls vandt en vigtig sejr i udekampen mod Gentofte Stars, i kampen om, at slutte i top seks.

Af Flemming Haag

Mighty Bulls var tirsdag aften på besøg i Gentofte Skøjtehal. Sidst ”Tyrene” gæstede Gentofte Stars, i november måned, blev det til et 3-0 nederlag. Det er vigtigt med en sejr til Mighty Bulls, i den tætte kamp om en placering i top seks, for at slippe for ”Play-in”.

Gentofte Stars har mandag, i en pressemeddelelse meddelt, at sidste sæsons sølvvindere i Metal Ligaen har økonomiske udfordringer. Flere som har tilkendegivet deres støtte til Gentofte Stars, har ikke indfriet aftalerne, og det har nu bragt eliteholdets eksistens i spil.

Det blev meddelt efter aftenens kamp, at Gentofte Stars er tæt på, at have rejst den nødvendige kapital.

Der var fart på fra kampens start, og der var intensitet i nærkampene. Efter tre minutter blev Sebastian Bergholt sendt to minutter i straffeboksen for Roughing, men et velorganiseret boksplay, holdt Gentofte fra at komme til afslutninger. Umiddelbart efter, at Rødovre igen var fuldtallige, fik hjemmeholdet to minutters straf. Endnu en udvisning til Gentofte efter et minuts powerplay, gav ”Tyrene” en god mulighed i spil 5 mod 3, men det lykkedes ikke, at overliste Teemu Seppänen i hjemmeholdets mål.

Midt i perioden, fik Rødovre endnu en mulighed i powerplay. Et forsøg på målrammen af Jannik Karvinen og et kvalificeret forsøg af Matthias Asperup var det nærmeste Rødovre kom til en scoring.

En spillemæssig jævnbyrdig første periode uden scoringer.

Rødovre kom godt ud til anden periode, og allerede efter elleve sekunder, sendte Nicklas Carlsen pucken i mål, da han fik en klasse pasning fra Matthias Asperup. Kort efter scoringen, har Steffen Klarskov et forsøg på målrammen, og ”Tyrene” fik lagt et godt tryk på hjemmeholdets mål.

Fem minutter inde i perioden, fik Rødovre igen en powerplay situation, men det lykkedes ikke, at få udnyttet overtalssituationen. Da Gentofte igen blev fuldtallige, fik de lagt et voldsomt pres mod Rødovres mål. Det gav resultat midt i perioden, da Oliver Reuter udlignede.

Umiddelbart efter udligningen, fik Mads Eller to minutter for Holding, og hjemmeholdet fortsatte med at lægge pres mod Rødovres mål, uden at komme frem til oplagte scoringsmuligheder. ”Tyrene” fik igen bedre styr på spillet, og fik spillet sig frem til gode afslutninger, men uden resultat.

Endnu en jævnbyrdig periode, hvor der blev afsluttet flittigt i begge ender.

Spillet vekslede fra starten af tredje periode, men begge hold var uskarpe, og de to keepere blev ikke sat på de store udfordringer. Der kom først rigtig liv i perioden efter ti minutter, da Gentofte fik to minutters straf. Efter tredive sekunders powerplay, tog Connor Hardowa chancen fra Blue line og Mads Eller styrede pucken i mål til 1-2.

Målet gav kampen nyt liv, og der kom mere tempo og vildskab ind i kampen. To minutter før slutfløjt, diskede Mads Eller op med nogle elegante driblinger, og afsluttede med en super pasning til Jonas Sass inde foran mål, som resolut first timede pucken i mål, til slutresultatet 1-3.

Med et halvt minut tilbage af kampen, tog hjemmeholdet en Time Out, hvorefter Gentofte spillede seks mod fem, men uden resultat, og ”Tyrene” kunne tage fra Gentofte med tre værdifulde point i kampen om, at slutte i ”Top seks”.