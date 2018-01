Vandt to point med smal trup

To scoringer af Andreas Kleczewski mod BFC Vendsyssel. Foto: BP

Floorball Rødovre FC tog til Vendsyssel med ”kun” elleve spillere, og kunne tage hjem fra Nordjylland med en 5-6 sejr, på mål i overtiden af tilbagevendte Morten Gudio.

Af Flemming Haag

Det var en yderst smal trup, som Rødovre FC tog afsted med til udekampen mod BFC Vendsyssel. Med kun ni ”markspillere” og to målmænd, så var RFC ikke i stand til, at stille med to hele kæder i Vendsyssel.

Rødovre FC er fortsat ramt af en længere skadesliste, men det er begyndt at lysne, da Jannick Trolle og Emil Kristensen er begyndt at træne igen og Oscar Ekelunds håndled er i bedring.

Til kampen mod BFC Brønderslev havde Rødovre en ny spiller i truppen. Morten Guido, som tidligere har spillet i Rødovre, er vendt tilbage fra Vallensbæk, og han fik et fint comeback, med to assist og en afgørende scoring i overtiden.

Annonce

Om kampen i Vendsyssel siger sportschef Esben Larsen. ”Det var et tæt opgør, med et lille overtag til os. Vi kommer foran med 4-1 i anden periode, men Vendsyssel ville ikke lægge sig, og kommer på 4-4 kort inde i tredje periode. Unge Rasmus Schjerlund bragte os foran 4-5 men tre minutter før tid udligner Vendsyssel og vinderen må findes i overtid” siger Esben Larsen og fortsætter.

”Her brugte tilbagevendte Morten Guido blot 1 min. og 16 sek. inden han slog sin egen returbold i nettet, og dermed sikrede os to point i Nordjylland.

”Nu lysner det lidt med skaderne, og kan vi holde vores tredje plads i grundspillet er det fint, så må vi slå til i slutspillet”, slutter Esben Larsen.

Der er nu pause i turneringen, da Danmark skal spille VM-Kvalifikation i Slovakiet fra den 31. januar til og med den 4. februar i Slovakiet.

Danmark som skal møde Østrig, Storbritannien, Spanien og Norge har deltagelse af Rødovrespillerne Frederik Kobberup, Marco Krogsgaard, Emil Kristensen, Jannik Dalkvist og Andreas Kleczewski.

VM spilles i Tjekkiet fra den 1. – 9. december 2018.

Rødovre spiller igen, søndag den 11. februar kl. 15 mod Århus, i Rødovre Stadionhal.