Anders Schultz energimål sikrede Mighty Bulls sejren i "Slaget om Sjælland". Foto: BP

Ishockey Rødovre Mighty Bulls vandt slaget om Sjælland, da de to bedst placerede sjællandske mandskaber i Metal Ligaen mødtes i Bitcoin Arena i Rungsted, i en tæt og underholdende ishockeykamp.

Af Flemming Haag

Rødovre Mighty Bulls var efter tirsdagens sejr over Herlev Eagles, på besøg i Bitcoin Arena i Rungsted, til denne uges andet lokalopgør.

Inden aftenens opgør, har Rungsted Seier Capital og Rødovre Mighty Bulls begge 60 point efter 37 kampe, og deler Metalligaens femte plads, i den tætte kamp om, at slutte blandt de seks bedst placerede efter grundspillet.

Hos Rødovre Mighty Bulls, var Mads Eller med igen efter en kortere skadespause og Steffen Klarskov, som har været ude i længere tid, med en lyskenskade.

Der var tryk på fra kampens start, i ”Kampen om Sjælland”. Begge hold lagde ud med offensivt pres og en fantastisk intensitet. Inden der var spillet et minut, fik ”Tyrene” en god mulighed, da hjemmeholdet fik to minutter i straffeboksen, men fik ikke udnyttet overtalssituationen. Hjemmeholdet nåede lige at blive fuldtallige, da det igen blev til endnu to minutter i straffeboksen. Men det lykkedes ikke Rødovre, at komme frem til scoring.

Rungsted lagde tryk på, da de igen var fuldt hold, og de fik udbytte af anstrengelserne efter syv minutter, da Jake Hansen bragte hjemmeholdet foran 1-0. Midt i perioden fik Morten Andreasen to minutter for en Slashing, og her viste ”Tyrene” et effektivt boksplay, da hjemmeholdet ikke fik spillet sig frem til farlige afslutninger.

Der blev fortsat spillet i højt tempo, og der blev afsluttet flittigt i begge ender. En første periode med meget fart, hvor hjemmeholdet kunne gå til pause med en et måls føring, efter en underholdende og intensiv første periode.

Begge hold kom ud til anden periode med stor energi, og begge hold viste gode aktioner. Fem minutter inde i anden periode, fik ”Tyrene” endnu en mulighed i powerplay, men gode forsøg fra Steffen Klarskov og Kevin Montgomery gav ikke resultat. Umiddelbart efter at hjemmeholdet igen blev fuldtallige, fik Kevin Montgomery to minutter for Hooking. Igen spillede RMB et sikkert boksplay og Gasper Kroselj i målet viste højt niveau.

Midt i perioden opstod der lidt tumult omkring hjemmeholdets mål, da Philip Schultz uforsætligt gled ind i Rungsteds keeper, hvilket resulterede i en straf til Rungsteds Gustav Green for Roughing.

Rødovre vandt den efterfølgende face-off, Mads Eller fandt Jannik Karvinen inde foran mål, som resolut sendt pucken i mål og udlignede til 1-1. Glæden over scoringen varede ikke længe, for to minutter senere fangede Rungsteds Jake Hansen en tværpasning ved blue line, og han var sammen med Morten Green alene med Gasper Kroselj, som var uden chance da Morten Green sendte pucken i mål til stillingen 2-1.

Minuttet efter at hjemmeholdet var kommet foran, blev der dømt Slashing mod Kasper Jensen. Igen viste ”Tyrene” et effektivt boksplay, og Rungsted fik ikke udnytte overtallet. Med tre minutter til periodepausen, finder Nicklas Carlsen med en perfekt pasning Morten Andreasen foran mål, og Andreasen first timer pucken i mål til stillingen 2-2. I slutningen af perioden, opstår der to situationer hvor Rungsted giver dommerparret mulighed for, at dømme en udvisning. I den første situation, sendte Jannik Karvinen Andrei Chistyakov afsted med en lang pasning, og tæt under mål blev Chistyakov ”fældet” og i den anden situation, fik Sebastian Bergholt en voldsom tackling tæt ved banden, det mindede meget om en Boarding, men ingen dommerreaktion. Men en lige, tempofyldt, underholdende og seværdig anden periode.

Der var også fart på fra starten af tredje periode, Spillet flyder frem og tilbage, og der bliver afsluttet flittigt i begge ender. Syv minutter inde i tredje periode, finder Morten Andreasen med en godt set tværpasning en fri Matthias Asperup, og han takker for den fine pasning ved, at sende pucken sikkert i nettet. Rødovre var foran for første gang i kampen, men glæden varede ikke længe, for to minutter senere, udlignede hjemmeholdets Morten Jensen til 3-3, hvor der resterede ti minutter af tredje periode, og kampen er fuldstændig åben.

Med tre minutter tilbage af perioden, tog Anders Schultz sagen i egen hånd, sikrede sig pucken i en nærkampssituation i højre side, gik på tværs og afsluttede med, at sende pucken i mål, flot lagt ind.

Rungsted tog en Timeout hvor der resterede et minut af perioden, hvorefter de erstattede deres målmand med en markspiller, men lige meget hjalp det, Rødovre Mighty Bulls vandt slaget om Sjælland, med 3-4, og ligger nu alene på femte pladsen i Metal Ligaen.

Rødovres spillere blev kaldt på isen af de medrejsende fans, som i bar overkrop, fortjent hyldede de lokale helt for en flot sejr, efter en vanvittig spændende og underholdende ishockeykamp.

Rødovre Mighty Bulls spiller igen søndag den 14. januar kl. 14 mod Esbjerg Energy i Rødovre Skøjte Arena. Esbjerg Energy ligger aktuelt på Ligaens syvende plads, fem point efter RMB.