Gasper Kroselj udgik mod Hvidovre, men lover at være klar til tirsdagens kamp i Hvidovre. Foto: Brian Poulsen

ishockey Rødovres keeper Gasper Kroselj udgik efter 2. periode, men han lover at være klar til tirsdagens kamp i Herlev. Han var skuffet på holdets vegne, efter nederlag til Hvidovre: ”Vi begik ufattelig mange fejl,” sagde han blandt andet.

Af Peter Fugl Jensen

Med en stærk dagsform var der flot fremmøde til søndagens kamp mod bundholdet, Hvidovre, da næsten 1300 tilskuere var på plads. De blev slemt skuffede, da Rødovre så slidte ud.

“Det var ligesom min første kamp for Rødovre, hvor vi også spillede mod Hvidovre. Vi er ikke klar til de her bundhold og det går ikke. Det var lige fra vi mødte ind, koncentrationen var der ikke og det var ikke, som det plejer at

være,” forklarer målmand Gasper Kroselj. Han fortsætter:

“Vi startede egentlig godt, men så gik vi helt ned og begik ufattelig mange fejl, som vi skal have rettet op på til næste kamp.”

“Jeg har egentlig ikke en forklaring på vores dårlige spil, men måske sad kampen og den lange bustur hjem fra Frederikshavn stadig i benene,” siger Kroselj, som på holdets vegne godt tør sige, holdet foretrækker mange kampe på en uge i stedet for, at der går for lang tid imellem kampene.

Han udgik af søndagens kamp, da der var spillet to periode.

“Jeg har revet en finger op, som er blevet syet. Jeg fik et skud lige på fingeren, men det er ingenting og jeg spiller mod Herlev.”

Kampen mod Herlev er i aften, tirsdag, og det er rødovre-målmandens tidligere hjemmebane.

“Jeg spillede i Herlev som ung og vi havde et godt hold. Det var en god tid og jeg glæder mig til at komme tilbage. Ja, det er helt sikkert en kamp, som jeg ser frem til,” slutter Kroselj, som viser sin godt opsvulmede finger, inden han går tilbage til et meget stille omklædningsrum.

