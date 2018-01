Ud af intet kommer intet

"Oppositionen i Rødovre har i allerhøjeste grad behov for, at også De Konservative deltager positivt," skriver Niels Spittau i dagens avis som svar til De Konservative. Foto: Brian Poulsen

debat Jeg er ikke sur. Jeg er heller ikke fornærmet. Men jeg må tilstå, at jeg er overrasket over Kim Drejers indlæg om DF og undertegnede i sidste uges avis.

Af Niels Spittau 1. viceborgmester Dansk Folkeparti

Jeg havde tiltro til, at KD efterhånden havde tillært sig blot et minimum af viden om, hvorledes man arbejder sig til indflydelse lokalt.

Tænk engang. KD har siddet i kommunalbestyrelsen for De Konservative i 8 år og partiet har intet fået ud af det. Det er der imidlertid intet usædvanligt i, al den stund, at partiet på intet tidspunkt er fremkommet med alternative forslag, men udelukkende har haft blikket rettet mod at finde “håret i suppen”!

Det er selvfølgelig træls at være i opposition, men det er ikke gået op for KD, at man har en forpligtelse overfor dem, der har stemt på ens parti til at være konstruktiv. Det kan god være, at man ikke kan få sine forslag igennem, men så bliver man da i det mindste taget seriøst.

Forventningerne til, at KD og De Konservative fremover vil agere seriøst eller have blot et minimum af konstruktiv oppositionspolitik, kan efter, KDs indlæg, ligge på et meget lille sted. Et håb for dialogen i kommunalbestyrelsen kunne dog være, at partiets nye voksne medlemmer indser, at det er helt udsigtsløst at fortsætte den negative holdning til det lokalpolitiske arbejde.

Kom ind i kampen

Dansk Folkeparti kan kun anbefale De Konservative: Kom dog ind i kampen. Valget viste et massivt flertal på 72% for en socialistisk politik. En situation, hvor de resterende 28% af vælgernes interesser, mere end nogen sinde skal plejes. Det gøres, efter DFs mening, kun ved en kritisk, men konstruktiv dialog med alle partier i KB. Det har været Dansk Folkepartis holdning de seneste 10 år og har bibragt os, og kommunens borgere, fornuftige resultater.

En græsk filosof sagde engang “Ud af intet kommer intet.” Det må De Konservative indse, for ellers har partiet udsigt til yder-

ligere 8 år uden indflydelse. Oppositionen i Rødovre har i allerhøjeste grad behov for, at også De Konservative deltager positivt.