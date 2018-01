Torsdag er en taber dag!

Christian Christensen er 'Christian Chrummer' i Rødovre Lokal Nyt Foto: Arkiv

chrumme Jeg elsker jo at skrive min klumme, men nogle gange må jeg indrømme, at der bare sker for lidt i mit liv til at finde inspiration. Ja, nogle gange kan jeg faktisk være så tilfreds, at det er svært at finde på noget at brokke mig over.

Af Christian Valsted

Derfor spurgte jeg min søn, om han havde en idé til denne uges klumme.

”Du kan jo skrive, om alt det der er i vejen med dit liv. Skraldemanden der vækker dig hver torsdag morgen.

Dine biler som går i stykker. Ja, og at der ikke er nogle frostvarer i FAKTA”

Knægten har jo ret. Det er lige p.t. de 3 ting der irriterer mig mest. SELVFØLGELIG er jeg jo ikke bare Leif den Lykkelige. Der ER da ting, jeg stadig kan blive brokkerøv over.

I ved godt, at jeg HADER mandage. Jeg hader mandage så meget, at jeg faktisk også er begyndt at hade søndage.

Nu er torsdage så ved presse sig ind som sådan en midt/slut-uge hadedag.

Forstil jer en torsdag morgen lidt i seks. Du sover dybt og dejligt lige indtil skraldemanden vælger at vække dig med et inferno af larm – lidt lidt som at høre Metallica i et øvelokale, bare grimmere og højere – og så deres skraldebil som bipper (meget højt), når den bakker – Hvem fanden er det, de forsøger at advare? Søvngængere og herreløse katte?

Nå, men så står man jo op og tager på job. Ja, man skal så lige hænge 20 minutter på M3. Ja, så laver man så det, man får løn for og tager vest-over igen.

Så er der lige 3 teenagere, man skal kommunikere med for at finde ud af, om man skal lave mad til 2 eller 10.

Ja, så tager man så en tur i FAKTA. Køber ind til aftensmad. Som den rutinerede indkøber man er, så tager man først frosne bønner og kartoffelbåde til sidst… Så er frysemontren Gudhjælpemig tom??

Så kan man lægge varerne på plads igen og køre i Netto. Man når lige at skimte et skilt ved kassen: ”Vi har i øjeblikket problemer med vores leverandør af frostvarer. Vi beklager.” – Den oplysning kunne jeg da godt have tænkt mig at have haft, INDEN jeg gik ind i forretningen. I Netto er dankort-terminalen så

nede. Ja den oplysning, mener de så også er MEST hensigtsmæssigt at oplyse om ved kassen. Denne gang lagde jeg altså IKKE varerne på plads.

Ja, så blev det pizzamanden, der tjente penge den dag. Selvom man godt ved, at når 5 mennesker bestiller pizza med eller uden skinke, dressing, syltede agurker. SÅ ved man, at INGEN får det, som man bestilte – altså bortset fra mig, som – af samme årsag – bestiller det der er i en nummer 26.

Dagen begynder at lakke mod en ende – UPS… jeg kommer i tanke om, at mit månedsmagasin om Historie, måske er kommet med posten. Det var det. Ja ja, så fik denne torsdag en happy ending.

Nå, der var også lige en mekanikerregning med så mange nuller, at han var nødt til at udskrive regningen på den bredde led.

Nå, men nu er der heldigvis en uge til næste torsdag – og til næste klumme.