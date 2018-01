Teater til den svigtende hukommelse

Skuespiller Rolf Hansen, billedet, spiller en ældre mand, der sidder på et plejehjem. Han er alene. Han har fødselsdag, så vidt han husker… Det kniber voldsomt med hukommelsen, men fra tid til anden vælter minderne frem. Foto: Per Morten Abrahamsen

demens Det hører til sjældenhederne, der arrangeres teaterforestillinger, som er skræddersyet til demensramte, men torsdag aften sætter SeniorRådet, i samarbejde med kommunen, hukommelsen på spidsen med en forestilling for alle, der har sygdommen inde på livet.

Af Christian Valsted

Rødovregaard danner torsdag aften ramme om en forestilling, som ikke henvender sig til et publikum, der ofte kommer i teatret. Og hvis de gør, så kan de højst sandsynligt ikke huske det. SeniorRådet og Rødovre Kommune inviterer til en aften, hvor demensramte, deres pårørende, plejepersonale samt andre, der har interesse for sygdommen demens, kan opleve teater, der med musik, humor og en enkel opbygning skal få demensramte til at huske og nyde forestillingen.

”Som demensramt kan det være svært at opleve kultur og teater. Derfor har vi arbejdet på at forme et arrangement, der, i sin opbygning, gør det muligt, at demensramte borgere kan kapere en teaterforestilling,” siger Henning Voss, der er medlem af SeniorRådet og formand for SeniorRådets Kultur- og Aktivitetsudvalg.

Husker du?

Arrangementet har været i støbeskeen i flere år og på torsdag går tæppet.

Det er teatergruppen ’Teatergrad’, der folder sig ud på Rødovregaard med forestillingen ’Husker du?’, som er et rørende og humoristisk portræt af et liv, hvor hukommelsen er sat ud af spil og hvor musikken bliver nøglen til livet.

Forestillingen er både for demensramte og deres pårørende. Pelle Nordhøj Kann, som er instruktøren bag ’Husker du?’, samt kunstnerisk leder af Teatergrad, mener, at der er et stort behov for at skabe fælles oplevelser for demensramte og pårørende og netop her adskiller ’Husker du?’ sig fra andre forestillinger.

”Vi har opført en forestilling med flere lag, hvor nogle vil tale direkte til de demensramte og andre retter sig mere mod de pårørende. Netop det at kunne være fælles om en oplevelse er vigtigt, fordi man har mindre og mindre at være fælles om,” siger Pelle Nordhøj Kann.

Musik virker

SeniorRådet vil med teateraftenen på Rødovregaard sætte fokus på temaet demens, som flere og flere danskere får tæt ind på livet. Det skønnes, at omkring 80.000 danskere lider af demens og det er hårdt for både den ramte og pårørende, når hukommelsen svigter.

”Det er en stigende udfordring, for vores system og demens er ved at udvikle sig til en folkesygdom,” siger Henning Voss, der torsdag aften kan opleve masser af musik på Rødovregaard, for musik er en af virkemidlerne, når hukommelsen skal på gled. Alle undersøgelser af demente viser, at selv meget demensramte stadig har evnen til forbinde musik med følelser.

Svært at sætte rod på

Idéen til forestillingen er vokset frem hos Pelle Nordhøj Kann gennem de senere år, efter han selv fik demens tæt ind på livet.

”Jeg har selv oplevet, hvor svært demens er at forholde sig til. Det kan være meget svært at sætte ord på, hvad der sker, når hukommelsen begynder at svigte. Med ‘Husker du?’ håber vi, at vi kan hjælpe både demensramte og pårørende i den svære situation,” siger han.

Forestillingen ’Husker du?’ kan opleves på Rødovregaard torsdag den 25. januar klokken 19. Tilmelding skal ske til Jette Aagaard Larsen på telefon 36 37 74 64. Der er et begrænset antal pladser.