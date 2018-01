Tåbeligt at skære på unges muligheder

Lizette Risgaard er fast blogger i Rødovre Lokal Nyt. Lizette er formand for LO i Danmark og mor med bopæl i Islev, Foto: Arkiv

kvinder med kant Lige nu strømmer talenter indenfor bl.a. murer-, frisør- og smedeuddannelserne til Herning.

Af Lizette Risgaard, blogger

Her skal de konkurrere om at blive danmarksmestre i deres fag. Og der er faktisk også flere deltagere fra erhvervsskolen NEXT her i Rødovre med! De er simpelthen så seje. Jeg er pavestolt over, at vi uddanner unge, dygtige faglærte, som til og med også vinder medaljer til verdensmesterskaberne i håndværk!

Jeg glæder mig til at opleve de unge dyste i deres fag: At se anlægsgartnerne opbygge en have helt fra bunden og industriteknikerne styre den nyeste CNC-maskine. At beundre konditorernes kreative kager og gourmetslagternes ”scoremenuer”. At indsnuse duften af nyskåret træ hos tømrerne og se elektrikerne forbinde ledninger og skabe lys. Og så vil jeg blive varm om hjertet over de dygtige SOSU-assistenter, der professionelt og omsorgsfuldt tager hånd om syge medborgere. Alle deltagere bliver sat over for opgaver, der kræver overblik, præcision og sans for detaljer. Jeg er så imponeret over deres færdigheder.

Titusindvis af forældre og unge kommer også forbi DM i Skills for at se, hvilke spændende fag erhvervsskolerne tilbyder i dag. Erhvervsskolerne og de virksomheder og svende, som støtter lærlingene, har virkelig fortjent at komme frem i lyset og bliver anerkendt for deres store arbejde med at uddanne dygtige faglærte. De sikrer, at vi fortsat kan få udført godt, dansk håndværk herhjemme – også i fremtiden.

Sidste år stod jeg til åbningen af DM i Skills og hørte statsministerens tale.”Der er fortsat brug for dygtige, dedikerede, danske faglærte. Det er jer, der driver Danmark fremad. Og vi er mange, der står bag jer,” sagde han dengang. Desværre må han have glemt sine ord. For man kan da ikke siges at ”stå bag” de unge på erhvervsuddannelserne – når man samtidig fortsat skærer på erhvervsskolerne år efter år. I disse dage fyres undervisere, vejledere og praktikkonsulenter som følge af regeringens nedskæringer. Ja, i Frederiksværk lukker de endda helt for uddannelsen af smede og industriteknikkere – selvom virksomhederne skriger efter begge typer faglærte. Man må tage sig til hovedet…

Det er SÅ kortsigtet. Overvej lige, hvad politikkerne er i færd med her. Allerede i dag siger mange virksomheder, at de ikke kan finde danske faglærte – og manglen på faglærte forventes at stige til ca. 60.000 i løbet af de næste syv år. Hvis vi ikke får uddannet flere dygtige faglærte i en fart, bliver virksomhederne nødt til enten at ansætte udlændinge eller rykke til udlandet. Det kan da ikke være meningen? Vi har masser af unge og ledige danskere, som gerne vil have de jobs. Derfor er det så tåbeligt at spare på erhvervsuddannelserne. Vi får ikke flere dygtige, dedikerede danske faglærte ved at spare på skolerne eller lukke uddannelsesretninger. Tværtimod. Det må statsministeren gerne huske på, når han i år overrækker medaljerne til de nye danmarksmestre.

Det er de faglærte unge, der skal drive Danmark fremad – også i fremtiden!