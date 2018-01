Stor præstation af William Rørth

William Rørth holdt nullet mod Herlev Eaglies Foto: BP

Ishockey William Rørth kom ind Rødovres mål, midt i anden periode i kampen mod Herlev Eagles, da Gasper Kroseljs måtte forlade isen, på grund af sin skadede hånd.

Af Flemming Haag

Midt i anden periode kom William Rørth på isen, da Gasper Kroselj måtte udgå, da hans håndskade brød op, efter en nærkampssituation tæt foran Rødovres mål.

Det blev en hektisk start for den unge Rødovre keeper, der kom på isen, hvor ”Tyrene” spillede i undertal.

William Rørth præsterede flere store redninger, samt redninger i to breakaway situationer, der blev afværget i stor stil.

William Rørths store præstation i målet var stærkt medvirkende til, at Rødovre kunne tage hjem fra Herlev med to point. En flot præstation, fulgt op af en fortjent hyldest fra Rødovres fans.

Om sin præstation siger en beskeden William Rørth. ”Jeg kommer ind, og syntes det går meget godt. Jeg får et par gode opvarmningsskud, og det er altid fedt at lave nogle gode redninger, så det gik fantastisk. Jeg syntes vi spillede godt, og kom efterhånden bedre med ind i kampen, og fansene kom mere og mere med.

Det er dejligt med vores fans, vi har Danmarks bedste fans”, slutter William Rørth.