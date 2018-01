Stor kamp af Sebastian Bergholt

Sebastian Bergholt viser stigende formkurve Foto: BP

Ishockey Sebastian Bergholt har vist stigende formkurve, har et godt blik for spillet og viser stort potentiale.

Af Flemming Haag

Om kampen mod Gentofte, siger Sebastian Bergholt. ”Jeg syntes at Gentofte lægger stærkt ud, og vi får ikke ro på spillet, så første periode virker måske lidt rodet. Men vi er meget tålmodige, og tilspiller os en del chancer. Vi kommer for alvor mod slutningen af tredje periode, hvor vi er kyniske og slår til, så det var rigtig godt”.

Om sin egen situation siger Sebastian Bergholt ”Ja det går godt, og det gælder om at holde den kørende, være stabil og holde fokus i kampene. Det er blevet til lidt flere mål i år, så det er jeg glad for, det giver jo også lidt selvtillid på kontoen”.

Annonce

Sebastian Bergholt ser frem til kampen mod Aalborg på søndag. ”Vi har tabt et par kampe til dem, så jeg tror vi er klar til at få en revanche, for vi har brug for pointene, så vi kan holde afstand til de hold der ligger efter os” slutter Sebastian Bergholt.