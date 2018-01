Steffen Klarskov igen med efter en længere skadespause

Steffen Klarskov fik et godkendt comeback i udekampen mod Rungsted Seier. Foto: BP

Ishockey Efter at en lyskenskade har holdt Steffen Klarskov ude fra ishockey i to en halv måned, så var der fredag aften et godkendt comeback, i udekampen mod Rungsted Seier.

Af Flemming Haag

Efter en skadespause på mere end to måneder, var Steffen Klarskov igen med, da Rødovre Mighty Bulls, fredag aften, mødte Rungsted Seier i Bitcoin Arena.

Om sit comeback siger Steffen Klarskov. ”Det var en hård kamp, og man kan godt mærke, at det er ved at være den sjove del af sæsonen, og den sidste grundspilskamp mod Rungsted, så vi ville gerne bevise, at vi står godt til dem i en eventuel slutspilskamp”, siger Klarskov og fortsætter.

”Jeg har været væk for lang tid, cirka to en halv måned. Det har været hårdt at være udenfor og se drengene, men de har heldigvis spillet godt for det meste, så det er klart at jeg har siddet og glædet mig til at komme på banen igen og bidrage. Det er tungt at sidde oppe og ikke have nogen indflydelse på hvad der sker nede på isen så det er klart, det er dejligt at være tilbage igen”.

Om sin fysiske form siger Klarskov.

”Det kan godt mærkes at jeg har været væk længe, men jeg har trænet godt, så det er helt fint” slutter Steffen Klarskov, som blev kaldt ind i omklædningsrummet, da der skulle synges vindersang.