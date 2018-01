Staten dropper Rødovre

Politistationen er en af de få statslige arbejdspladser i Rødovre. Nu vil borgmesteren gerne have flere til byen.

Statslige arbejdspladser Kun i 18 specielle danske kommuner, som eksempelvis Læsø, Samsø, Christiansø og på Fanø er der færre statslige arbejdspladser end i Rødovre. Alligevel får Rødovre ikke andel i de nye statslige arbejdspladser, der rykkes ud af København. ”De må snart få øje på os,” ærgrer borgmesteren sig.

Af André Bentsen

Af landets 181.787 statslige arbejdspladser, er det kun de 246, der ligger i Rødovre. Det betyder, at det næsten kun er små ufremkommelige kommuner, som Ærø og Stevns, der har færre statslige arbejdspladser end Rødovre.

Alligevel blev Rødovre forbigået, da regeringen i sidste uge offentliggjorde deres store plan for udflytning af statslige arbejdspladser til udkantsområderne. En plan der er blevet voldsomt kritiseret for at være ren og skær signalpolitik og alligevel favorisere politiske venner i de store jyske og fynske byer, frem for reelle udkantsområder, men faktisk har selv disse områder måske mindre brug for arbejdspladserne, end Rødovre, viser opgørelsen over, hvor arbejdspladserne i forvejen findes.

”Vi har store socioøkonomiske udfordringer i Rødovre, og flere arbejdsløse end i mange af udkantsbyerne. I Rødovre løfter vi et stort ansvar, og har mistet en række arbejdspladser de sidste år, mod at få flere indbyggere i stedet, fordi der er et beboelsesbehov så tæt på hovedstaden som muligt, ” forklarer Rødovres borgmester, Erik Nielsen.

Rødovre byder ind næste gang

København topper ikke overraskende listen med 49.680 statslige årsværk. Altså en pæn sjat mere end Rødovre, der ellers er blandt både danske virksomheders yndlingssted at slå sig ned. Ja også borgernes yndlingssted at købe hus.

Derfor vil Rødovre Kommune nu skærpe kampen om de statslige arbejdspladser, hvis regeringen fortsætter med at flytte rundt på opgaverne.

”Vi vil byde ind på det aktivt næste gang. Vi har også brug for, at der kommer flere indbyggere med højere uddannelser til Rødovre, og så har vi trods alt hjulpet staten meget ved at være beboelseskommune i mange år,” siger Erik Nielsen, der ikke giver meget for borgmesterkollegaernes krokodilletårer.

”De må snart tage stilling til, om de vil være med i det politiske spil eller ej og så indgå i en konstruktiv løsning af landets problemer. Det ansvar er vi med til at løfte i Rødovre og på resten af Vestegnen. Derfor håber jeg også, at staten og regeringen får øje på de kvaliteter vi har at byde på,” siger Erik Nielsen, der frygter, at tiden er de sjællandske kommuner imod.

”Vi er på mange måder vanskeligere stillet end udkantsdanmark og har store udfordringer, der værre end Lollands. Problemet er, at politikerne og medierne sammen har givet hele den her diskussion medvind og forstærker bekymringsbilledet. Nu kan vi se champagnepropperne springe i Jylland, næste gang må det være vores tur,” slutter han.