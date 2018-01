Stafet For Livet mangler frivillige

Henriette Weibel leder efter mennesker med forskellige kompetencer, som vil være med til at arrangere Stafet For Livet i Rødovre. Foto: Brian Poulsen

stafet for livet Vil du være med til at arrangere Stafet For Livet i Rødovre, er det nu, du skal sætte kryds i kalenderen.

Af André Bentsen

Her på avisen har vi mange år i træk stået for et kæmpe løb til ære og økonomisk glæde for Kræftens Bekæmpelse.

Nu kommer Stafet For Livet, som er Kræftens Bekæmpelses eget traditionsrige løb forhåbentlig også til Rødovre, hvis altså vi kan finde nogen, som vil stå for at arrangere det.

Lige nu mangler den private organisation nemlig frivillige, der vil gribe stafetten og arrangere den store løbsdag, hvor alle interesserede kan samle penge ind og få gode kilometer i benene.

Stafet For Livet er nemlig et fantastisk projekt, hvor du kan gøre noget aktivt i kampen mod kræft.

“Stafet For Livet handler overordnet om at give håb til mennesker, der er ramt af kræft. Vi har i år mere end 70.000 deltagere på Stafet For Livet i 66 byer i Danmark,” afslører Iram Saif, der er konsulent i Kræftens Bekæmpelse.

Lokalt er der allerede nogle enkelte personer, som har sagt ja til at gribe staffetten.

En af dem er Henriette Weibel. Hun har selv brystkræft, der har spredt sig til lymferne, men understreger, man ikke behøver at være ramt af kræft for at være med.

“Missionen er nu at starte stafetten op i Rødovre ved at samle en masse gode kræfter, der kan finde en dag og skabe et godt arrangement,” fortæller Henriette Weibel.

“Jeg har haft et familiemedlem, som boede i Vordingborg og jeg har, gennem nogle år, deltaget der med et familiehold.”

“Det gør jeg ikke længere, men jeg vil gerne have løbet til Rødovre, da det er et vanvittigt godt koncept,” tilføjer hun.

Brug for initiativtagere

For at deltage i selve stafetten, skal man have et hold, der vil løbe eller gå i 24 timer, så det bliver altså ikke om vinteren.

“Vi håber at gøre det i slutningen af sommeren, så alle får en god dag med at samle ind til kræftramte ved at virksomheder sponsorerer et valgfrit beløb per omgang deltagerne tilsammen løber. Forhåbentlig på en atletikbane, men det er ikke sikkert endnu,” siger Henriette Weibel.

Der er informationsmøde om Stafet For Livet den 31. januar i Rødovre Frivilligcenter klokken 19.

“Vi har rigtig meget brug for et skub og god energi, så vi kan komme et skridt nærmere en stafet i Rødovre. Vi håber, at du og/eller nogen i dit netværk har lyst til at bakke op om projektet for eksempel ved at stille et hold til stafetten,” understreger Iram Saif, der understreger, at der er brug for mennesker med alle mulige forskel-

lige kompetencer, hvis stafetten skal blive en succes.