Sir Henry fyldte gården Der var fest og glade dage til Rødovre Star Club

Danseklub Det virkede som en lidt for vild idé, da Pelle Kelm og husbandet Rocking Shads besluttede sig for at holde faste musikfester på Rødovregaard. Forleden gjorde Sir Henry usikkerheden til skamme.

Af André Bentsen