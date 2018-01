Se billeder fra Nytårskoncerten

Rødovre Musikpris uddeles af Rødovre Kommune og Rødovre Centrum i fællesskab. Rødovre Centrum bidrager med 40.000 kroner og Rødovre Kommune med 40.000 kroner. Formålet er at påskønne en yngre udøvende musiker eller et orkester med et kontant beløb, der kan tjene som belønning og opmuntring til en videre udvikling inden for dansk musikliv. Foto: Per Dyrby

galleri Rødovre Concert Band blev søndag hædret med Rødovre Musikpris 2018. Se alle billederne fra Rødovre Kommunes traditionsrige nytårskoncert her.

Af Christian Valsted