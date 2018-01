Scorer 35 millioner med selvbudgettering

Rødovre Kommune oplever stor tilflytning i disse år og havde den 1. januar 2018 39.363 indbyggere Foto: Arkiv

økonomi En strategi med at forudsige indbyggertallet har vist sig at være særdeles gunstigt for Rødovre Kommune. Helt præcist får kommunen 35 millioner kroner mere i skatteindtægter i 2018 fordi man har valgt at budgettere selv fremfor en model, hvor staten garanterer skatteindtægter.

Af Christian Valsted

Det var klogt, at Rødovre Kommune selv valgte at stå for budgetteringen af de forventede skatteindtægter.

Rødovre Kommune og borgmester Erik Nielsen (S) har ikke for vane at gamble med de kommunale midler, når den økonomiske kabale skal gå op, men i forbindelse med budgetplanlægningen for 2018 har kommunen i år lavet et lille sats, som heldigvis har vist sig at være en meget lukrativ.

For i stedet for en model, hvor staten garantere garanterer indtægterne uanset indbyggertallet i byen, har Rødovre Kommune valgt en model, hvor kommunen selv beregner skatteindtægterne og får penge ud fra indbyggertallet den 1. januar. Det kaldes selvbudgettering og i år sender den model 35 millioner mere i kassen fordi kommunen forudså en stigning i antallet af nye borgere.

”Det er kompliceret teknik, men det har stor betydning for vores økonomi. Vi er traditionelt meget påpasselige med at vælge selvbudgettering, fordi der er risiko for, at man skal betale penge tilbage, hvis det ikke går som forventet. Men vores beregninger viste, at der var store økonomiske fordele ved at gøre det i år. Vi kan nu se, at det var den helt rigtige beslutning, fordi vi har nået det befolkningstal, som vi regnede med ved indgangen til 2018. Dermed får vi de indtægter i år, som vi har forudsat. Det er ca. 35 millioner kroner mere, end hvis vi havde valgt den anden model,” udtaler borgmester Erik Nielsen i en pressemeddelelse.

1. januar 2018 var indbyggertallet 39.363 i Rødovre og det var bare 12 indbyggere mere end beregnet i befolkningsprognosen.