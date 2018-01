Rødovre har ikke brugt følsomme børneoplysninger

Rødovre Kommune understreger, at man ikke har brugt data fra den store trivselsundersøgelse ulovligt. Billedet her er fra en trivselsdag på Rødovre Skole.

Rødovre Kommune understreger, at man ikke har brugt data fra den store trivselsundersøgelse ulovligt. Billedet her er fra en trivselsdag på Rødovre Skole. Foto: Arkiv

Trivselsundersøgelse Rødovre Kommune bruger data fra omstridt trivselsmåling, men kun til at forbedre vilkår i skoleklasser med problemer. ”Sådan som meningen med målingen faktisk er,” understreger kommunaldirektør, Anders Agger.

Af André Bentsen

Undervisningsministeriet er meldt til politiet for at have gemt følsomme persondata fra trivselsmåling i folkeskolen ulovligt sammen med CPR-numre. I flere kommuner har man endvidere brugt svarene helt ned på individniveau, selvom eleverne uden forældrenes tilladelse troede, de svarede anonymt. Men ikke i Rødovre.

Her understreger kommunaldirektør, Anders Agger, at man rigtigt nok har gennemført trivselsmålingerne, og også bruger den i by folkeskoler, men kun til dét, som de oprindeligt er tiltænkt.

Annonce

”Vi har ikke brugt trivselsdata på individniveau og ikke fulgt op på det enkelte barn. Det er ikke i orden, at børn har afgivet informationer om deres trivsel under præmis om, at det handlede om klassen og skolen og ikke om dem selv, hvis de så bruges til noget andet,” påpeger Anders Agger.

”Hvis man skal lave en indhentning om personoplysninger, skal det adviseres ordentligt, og forældrene skal inddrages,” tilføjer Anders Agger.

Adspurgt af Rødovre Lokal Nyt om de følsomme data er blevet videregivet, som det er sket i andre kommuner, er han glad for at kunne sige nej.

”Jeg er glad og tryg ved den måde personalet har brugt oplysningerne i Rødovre. Jeg har undersøgt sagen og kan afvise, at der er brugt data ulovligt eller forkert,” siger Anders Agger og uddyber:

”Den måde vi griber den slags ting an på, er at vi på forhånd aftaler med skolelederne, hvordan undersøgelserne skal bruges. Det er en del af den rytme, der er på skolerne, og vi har valgt, at det laveste niveau de må bruges på, er på klasseniveau. Går det skidt i en klasse, tager vi det op efterfølgende og bruger altså resultatet af undersøgelsen til noget konstruktivt. Som det også er hensigten.”